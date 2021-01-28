В Госдуме рассказали, как решить проблему цен на еду
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников рассказал в ходе пресс-конференции НСН, при каких условиях меры правительства по стабилизации цен на продовольствие могут сработать.
После сообщения о рекордном скачке цен на макаронные изделия на 8% всего за неделю с 11 по 17 января, в Минсельхозе предложили заморозить цены на зерно и макаронные изделия, как ранее это сделали с ценами на сахар и подсолнечное масло. В Счётной палате уже предупредили Правительство о риске дефицита товаров, в случае расширения ценового регулирования, ввиду того, что крупные производители просто откажутся продавать свою продукцию по фиксированным ценам. В свою очередь Правительство РФ намерено выделить в регионы 4,7 млрд рублей на стабилизацию растущих цен на хлебобулочные изделия. На волне последних событий, экономисты предвещают дальнейший рост цен на продукты питания, рост чёрного рынка и даже переход на бартер.
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников рассказал в ходе пресс-конференции НСН, при каких условиях меры правительства по стабилизации цен на продовольствие могут сработать.
«Меры, принимаемые правительством, могут привести к стабилизации цен, при условии, если не возникнет дефицит этих продуктов. То, что правительство озаботилось этой проблемой, пусть и после указания президента России, я расцениваю позитивно», - сказал Калашников.
Другое дело, отметил он, что без понимания самого российского рынка его сложно регулировать и просчитывать последствия принимаемых мер. При этом в мире уже давно отработаны методы госрегулирования рынка, отметил он.
«Современный рынок – это рынок с большим участием государства. Оно определяет правила игры, уровни монополии и конкуренции, создает условия для развития секторов рынка», - сказал парламентарий.
Калашников в качестве образца привел пример Китая, где с начала 1980-х годов начали строить «двухэтажный рынок».
«Что такое двухэтажный рынок? Это когда есть государственная экономика и частная экономика. И эти две экономики никак не пересекаются между собой. Государство за госсчет создает инфраструктуру и дает правила игры. Рынок же в рамках этих правил живет по своим волчьим законам, кто-то погибает, кто-то выживает, но страна очень сильно развивается», - рассказал депутат.
По его словам, в России создали не «двухэтажную», а «двухпутную» экономику, в которой разделения бюджетных и рыночных денег нет.
«Поэтому в России государство не может толком регулировать, а сами экономические отношения не являются рыночными в полном смысле этого слова», - добавил Калашников.
В январе в России выросли цены на хлеб, муку, подсолнечное масло и гречку. В частности, с 1 по 25 января средний чек на хлеб вырос на 4% в сравнении с декабрем – до 29 рублей. Мука и подсолнечное масло стали дороже на 3% (увеличение до 71 и 107 рублей соответственно). Средний чек на гречку вырос на 1,5% до 67 рублей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+19 138 / сут.
Умерли
71 651+575 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+26 775 / сут.
- Лукашенко рассказал, что спецслужбы пресекли попытки «взрывать дома и улицы»
- Навальный на апелляции обвинил суд в беззаконии
- Росстат: численность населения России сократилась на полмиллиона человек
- После нападений на полицию на несогласованной акции в Москве возбудили семь уголовных дел
- После несогласованных акций 23 января в Москве к ответственности привлекли 267 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru