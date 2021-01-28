В Госдуме рассказали, как решить проблему цен на еду

Другое дело, отметил он, что без понимания самого российского рынка его сложно регулировать и просчитывать последствия принимаемых мер. При этом в мире уже давно отработаны методы госрегулирования рынка, отметил он.

«Современный рынок – это рынок с большим участием государства. Оно определяет правила игры, уровни монополии и конкуренции, создает условия для развития секторов рынка», - сказал парламентарий.

Калашников в качестве образца привел пример Китая, где с начала 1980-х годов начали строить «двухэтажный рынок».

«Что такое двухэтажный рынок? Это когда есть государственная экономика и частная экономика. И эти две экономики никак не пересекаются между собой. Государство за госсчет создает инфраструктуру и дает правила игры. Рынок же в рамках этих правил живет по своим волчьим законам, кто-то погибает, кто-то выживает, но страна очень сильно развивается», - рассказал депутат.

По его словам, в России создали не «двухэтажную», а «двухпутную» экономику, в которой разделения бюджетных и рыночных денег нет.

«Поэтому в России государство не может толком регулировать, а сами экономические отношения не являются рыночными в полном смысле этого слова», - добавил Калашников.

В январе в России выросли цены на хлеб, муку, подсолнечное масло и гречку. В частности, с 1 по 25 января средний чек на хлеб вырос на 4% в сравнении с декабрем – до 29 рублей. Мука и подсолнечное масло стали дороже на 3% (увеличение до 71 и 107 рублей соответственно). Средний чек на гречку вырос на 1,5% до 67 рублей.

