Заслуженный врач России оценил идею дистанционного наблюдения за пациентами
Внедрение дистанционного наблюдения за больными хорошая идея, но важно, чтобы к этому относились добросовестно и врачи, и пациенты, заявил НСН Юрий Серебрянский.
Инициатива Минздрава внедрить дистанционное наблюдение у терапевта для пациентов с некоторыми заболеваниями важная. Однако понадобится время, чтобы это вошло в привычку. Таким мнением с НСН поделился заслуженный врач России, профессор, академик при Международной академии информатизации Юрий Серебрянский.
Пациенты с артериальной гипертензией и сахарным диабетом смогут проходить дистанционное наблюдение у терапевта с использованием медицинских изделий, передающих данные удаленно. Это предполагают изменения в Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «терапия», предлагаемые Минздравом. Как передает РИА Новости со ссылкой на документ, терапевт при необходимости сможет направлять пациента к профильному врачу, а затем вести наблюдение и лечение, в том числе дистанционно. Также медпомощь смогут предоставлять по месту жительства или пребывания пациента. Серебрянский позитивно оценил идею с дистанционным наблюдением за пациентами.
«Это хорошая идея, потому что не каждый раз больных можно отправить или загнать к врачу. Есть у людей скептицизм. Хотя сейчас врачи приглашают, а раньше много было формалистики в обследовании. Сейчас есть аппараты, которые могут определить сахар в крови, померять артериальное давление дистанционно – это важно. То есть дистанционно наблюдать за пациентом вполне можно. И можно при необходимости принять решение посетить больного, вызвать или определить его госпитализацию. Главное, чтобы как врачи, так и сами пациенты относились к этому добросовестно. Но должно пройти некоторое время, прежде чем это войдет в привычку», – отметил Серебрянский.
По словам эксперта, возможности Москвы и Петербурга уже сейчас позволяют внедрять эту практику. Однако с глубинкой дела обстоят куда сложнее.
«Москва и Петербург способны это делать. Может быть, еще несколько регионов можно будет к этой практике приучить. А вот с отдаленными районами будет очень сложно. Я в свое время прошел через выезды по санзаданию. В удаленных районах, конечно, такой возможности нет. Есть места, куда даже медицинский персонал не загонишь. Раньше туда на практику отправляли на три года, и давали квартиры, а сейчас все эти пункты во многом не приспособлены. Не говоря уже о том, чтобы сделать операцию. Лекарств не хватает на периферии. Я в 70-е годы был на Салехарде, в Сургуте, на Ямале, в Ханты-Мансийске, на Урале. Больной попадается, как передадут по рации, тогда направляется туда вертолет. Это очень штучно. А лекарства давали в рюкзаке», – вспоминает Серебрянский.
По мнению собеседника НСН, впоследствии дистанционное наблюдение могло бы распространиться и еще на ряд заболеваний.
«Тромбоэмболии, тромбозы вен, аритмию, пневмонию, бронхиальную астму, ишемическую болезнь сердца можно передать по ситуации. А потом уже определиться с выездом, посещением врача и так далее», – добавил Серебрянский.
Ранее, как передавала «Радиоточка НСН», в Минздраве рассказали положительной динамике медицинских работников государственных и муниципальных медорганизациях.
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