Инициатива Минздрава внедрить дистанционное наблюдение у терапевта для пациентов с некоторыми заболеваниями важная. Однако понадобится время, чтобы это вошло в привычку. Таким мнением с НСН поделился заслуженный врач России, профессор, академик при Международной академии информатизации Юрий Серебрянский.

Пациенты с артериальной гипертензией и сахарным диабетом смогут проходить дистанционное наблюдение у терапевта с использованием медицинских изделий, передающих данные удаленно. Это предполагают изменения в Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «терапия», предлагаемые Минздравом. Как передает РИА Новости со ссылкой на документ, терапевт при необходимости сможет направлять пациента к профильному врачу, а затем вести наблюдение и лечение, в том числе дистанционно. Также медпомощь смогут предоставлять по месту жительства или пребывания пациента. Серебрянский позитивно оценил идею с дистанционным наблюдением за пациентами.