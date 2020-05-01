Названа причина невозможности массовой поддержки россиян в условиях пандемии
Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров в беседе с НСН рассказал, что денег в стране достаточно, но система к массовой раздаче средств попросту не готова.
Россияне могут претендовать на единоразовую материальную помощь со стороны государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков добавил, что прямые выплаты гражданам способны поддержать экономическую жизнь страны. Однако для выхода на докризисные показатели, отметил он, потребуется некоторое время, сообщает Ura.ru
Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров в беседе с НСН назвал ситуацию, сложившуюся в стране из-за экономических последствий на фоне коронавируса, тяжелой. По его словам, у многих людей «банально закончились деньги». Федоров считает, что им получить пособия сейчас сложно.
«К сожалению, все выплаты: пособие по безработице 19300 рублей, 5000 рублей – на детей и прочие – все они настолько забюрократизированы, что их практически невозможно получить. Например, справка с предыдущего места работы, которую предусмотрело правительство в пакете подтверждающих документов. Человек работал раньше в Туле, а сейчас в Москве - на подработках. В нынешних условиях ее получить практически невозможно. Поэтому вся система поддержки, предложенная правительством, в данных условиях не настолько эффективна, как хотелось бы», - заявил эксперт.
Георгий Федоров считает, что при этом в стране достаточно средств на оказание материальной поддержки, однако система власти к оказанию единовременной массовой денежной помощи россиянам пока не готова.
«Бюджета в России достаточно, чтобы оказывать адресную поддержку гражданам и массовую помощь тоже. Проблема в том, что система не выстроена под массовую раздачу денег. У нас еще такого никогда не было. Вертикаль нашей власти для этого не приспособлена. Если будет принято решение раздать всем деньги, административные круги с этим просто не справятся. Бюрократия очень серьезная», - отметил собеседник НСН.
Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» сделал предложения, которые могли бы улучшить положение россиян, пострадавших от коронавируса, и реализация которых для власти будет проще и привычнее.
«Первое. Необходимо создать государственную программу по раздаче продуктов питания, которые массово раздавать. Чтобы у людей хотя бы еда была. Второе. Упростить получение обещанных выплат. Третье. Бюджет, который есть в стране, перераспределять в пользу социальной поддержки граждан, потому что есть целых группы населения, которые ухнули в нищету. В России 20 млн человек находятся за чертой бедности, после коронавируса, вполне возможно, будет порядка 10 млн новых безработных, цены в магазинах очень сильно растут. Выплаты должны быть. Делать это надо очень грамотно и быстро», - заявил Георгий Федоров
Ранее первый проректор НИУ ВШЭ Лев Якобсон в эфире НСН оценил необходимость введения продуктовых наборов или пособий на продукты для россиян на фоне коронавируса. По мнению ученого, в России необходимы иные дополнительные меры поддержки граждан.
«Мне представляется, что дополнительные меры поддержки гражданам потребуются. Они уже нужны. Поэтому надо говорить не о том, чтобы потратить больше денег, а о том, как их разумнее потратить (…) Но нельзя использовать такой подход в странах, где на столько разный, как в России уровень доходов различных категорий населения. У нас они отличаются, как правило, в разы. Обсуждать инициативу, безусловно, надо. А принимать или не принимать – решать в результате обсуждения», - заявил эксперт.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
114 тыс.+7 933 / сут.
Умерли
1 169+96 / сут.
Выздоровели
13 220+1 601 / сут.
- Эпидемиолог подтвердил опасность коронавируса для полных людей
- Роспотребнадзор не исключает второй волны COVID-19 осенью
- В РУСАДА отказались от прогнозов после завершения расследования WADA
- «Трус ты, Навальный, конченый». Захарова обвинила блогера в срыве дебатов
- Экс-премьер Медведев пожелал Мишустину скорейшего выздоровления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru