Названа причина невозможности массовой поддержки россиян в условиях пандемии

Россияне могут претендовать на единоразовую материальную помощь со стороны государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков добавил, что прямые выплаты гражданам способны поддержать экономическую жизнь страны. Однако для выхода на докризисные показатели, отметил он, потребуется некоторое время, сообщает Ura.ru

Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров в беседе с НСН назвал ситуацию, сложившуюся в стране из-за экономических последствий на фоне коронавируса, тяжелой. По его словам, у многих людей «банально закончились деньги». Федоров считает, что им получить пособия сейчас сложно.

«К сожалению, все выплаты: пособие по безработице 19300 рублей, 5000 рублей – на детей и прочие – все они настолько забюрократизированы, что их практически невозможно получить. Например, справка с предыдущего места работы, которую предусмотрело правительство в пакете подтверждающих документов. Человек работал раньше в Туле, а сейчас в Москве - на подработках. В нынешних условиях ее получить практически невозможно. Поэтому вся система поддержки, предложенная правительством, в данных условиях не настолько эффективна, как хотелось бы», - заявил эксперт.