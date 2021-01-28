В Госдуме раскритиковали субсидирование цен на хлеб в России
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников в ходе пресс-конференции НСН раскритиковал решение правительства о выдаче субсидий для стабилизации цен на хлеб.
После сообщения о рекордном скачке цен на макаронные изделия на 8% всего за неделю с 11 по 17 января, в Минсельхозе предложили заморозить цены на зерно и макаронные изделия, как ранее это сделали с ценами на сахар и подсолнечное масло. В Счётной палате уже предупредили Правительство о риске дефицита товаров, в случае расширения ценового регулирования, ввиду того, что крупные производители просто откажутся продавать свою продукцию по фиксированным ценам. В свою очередь Правительство РФ намерено выделить в регионы 4,7 млрд рублей на стабилизацию растущих цен на хлебобулочные изделия. На волне последних событий, экономисты предвещают дальнейший рост цен на продукты питания, рост чёрного рынка и даже переход на бартер.
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников в ходе пресс-конференции НСН раскритиковал решение правительства о выдаче субсидий.
«Методика выдачи субсидий абсолютно нерыночная. Она из системы чрезвычайных ситуаций. Стимулировать экономику раздачей сельхозсубсидий невозможно. Как только съедят эти 4,7 миллиарда рублей, придут за новыми, а потом и остальные тоже – ведь одним дали, а другим нет», - рассказал Калашников.
Он добавил, что у правительства есть и хорошие решения, например, вывозные пошлины на масло и пшеницу.
Впрочем, главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский на пресс-конференции добавил, что повышенные вывозные пошлины в водятся лишь с 1 марта.
«За это время все законтрактованные объемы вывезут и введение этих пошлин ни на что не повлияет. Уже ведь все вывезли на 80%, если не больше», - отметил экономист.
Также Калашников скептичен в оценке инициативы по привлечению Федеральной налоговой службы к мониторингу цен на продукты питания, о чем сообщалось ранее.
«Это попытка силовыми методами регулировать рынок. Я считаю, что силовые методы и рынок несовместимы. Я полагаю, что это будет иметь негативные последствия для экономики, так как налоговая не будет спрашивать, почему растут цены. Она просто придет и скажет - продавайте по этой цене, а иначе мы вас пустим по миру с помощью налоговых требований», - говорит депутат.
В январе в России выросли цены на хлеб, муку, подсолнечное масло и гречку. В частности, с 1 по 25 января средний чек на хлеб вырос на 4% в сравнении с декабрем – до 29 рублей. Мука и подсолнечное масло стали дороже на 3% (увеличение до 71 и 107 рублей соответственно). Средний чек на гречку вырос на 1,5% до 67 рублей.
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