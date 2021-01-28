В Госдуме раскритиковали субсидирование цен на хлеб в России

Он добавил, что у правительства есть и хорошие решения, например, вывозные пошлины на масло и пшеницу.

Впрочем, главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский на пресс-конференции добавил, что повышенные вывозные пошлины в водятся лишь с 1 марта.

«За это время все законтрактованные объемы вывезут и введение этих пошлин ни на что не повлияет. Уже ведь все вывезли на 80%, если не больше», - отметил экономист.

Также Калашников скептичен в оценке инициативы по привлечению Федеральной налоговой службы к мониторингу цен на продукты питания, о чем сообщалось ранее.

«Это попытка силовыми методами регулировать рынок. Я считаю, что силовые методы и рынок несовместимы. Я полагаю, что это будет иметь негативные последствия для экономики, так как налоговая не будет спрашивать, почему растут цены. Она просто придет и скажет - продавайте по этой цене, а иначе мы вас пустим по миру с помощью налоговых требований», - говорит депутат.

В январе в России выросли цены на хлеб, муку, подсолнечное масло и гречку. В частности, с 1 по 25 января средний чек на хлеб вырос на 4% в сравнении с декабрем – до 29 рублей. Мука и подсолнечное масло стали дороже на 3% (увеличение до 71 и 107 рублей соответственно). Средний чек на гречку вырос на 1,5% до 67 рублей.

