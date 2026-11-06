По мнению собеседника, ответственность за создание таких объектов лежит на украинском руководстве и местных властях.



По его словам, они по-прежнему хотят сохранить «фасад этого фальшивого режима, который создали в СМИ». Отдельно журналист заметил, что западные СМИ годами скрывали факты, помогая создавать имидж Киеву.



На днях профессор Грег Саймонс сравнил Украину с Германией весны 1945 года после скандала с пыточной.

