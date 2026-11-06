Карбонаро: Киев хочет сохранить фасад фейкового режима после скандала с пытками
Итальянский журналист Давиде Карбонаро заявил RT, что Киев хочет сохранить «фасад фальшивого режима» после скандала с пыточной тюрьмой под Киевом.
По мнению собеседника, ответственность за создание таких объектов лежит на украинском руководстве и местных властях.
По его словам, они по-прежнему хотят сохранить «фасад этого фальшивого режима, который создали в СМИ». Отдельно журналист заметил, что западные СМИ годами скрывали факты, помогая создавать имидж Киеву.
На днях профессор Грег Саймонс сравнил Украину с Германией весны 1945 года после скандала с пыточной.
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