«Щедро, но невозможно». Экономисты о фиксированных пособиях по безработице

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил ввести базовый доход для безработных. По его словам, это должна быть регулярная выплата фиксированной суммы, которая равна трем прожиточным минимумам для трудоспособного населения, что могло бы удовлетворить минимальные потребности гражданина с учетом семейной нагрузки. Это около 35 тысяч рублей в месяц. Сенатор предлагает выплачивать пособие вне зависимости от рода занятий и социально-экономического положения человека. По его подсчетам, на содержание зарегистрированных безработных потребуется 2,18 триллиона рублей в год, сообщает РИА Новости. Письмо с инициативой Кутепов направил помощнику президента Максиму Орешкину.

Если правительство установит такую выплату безработным, то количество безработных в России может резко вырасти, заявил в эфире НСН экономист Михаил Хазин.

«Люди, которые будут регистрироваться безработными, могут, тем не менее, втихаря работать. И если вы будете давать им денег достаточно, чтобы они могли выжить, то может оказаться, что число безработных в стране вырастет на порядок. Это нужно очень долго обсуждать», - полагает он.

Кроме того, экономист уверен, что в рамках «нынешней экономический модели» введение новой выплаты невозможно.