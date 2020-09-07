«Щедро, но невозможно». Экономисты о фиксированных пособиях по безработице
Экономисты в эфире НСН засомневались в реальности новых пособий для безработных, предложенных членом Совфеда.
Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил ввести базовый доход для безработных. По его словам, это должна быть регулярная выплата фиксированной суммы, которая равна трем прожиточным минимумам для трудоспособного населения, что могло бы удовлетворить минимальные потребности гражданина с учетом семейной нагрузки. Это около 35 тысяч рублей в месяц. Сенатор предлагает выплачивать пособие вне зависимости от рода занятий и социально-экономического положения человека. По его подсчетам, на содержание зарегистрированных безработных потребуется 2,18 триллиона рублей в год, сообщает РИА Новости. Письмо с инициативой Кутепов направил помощнику президента Максиму Орешкину.
Если правительство установит такую выплату безработным, то количество безработных в России может резко вырасти, заявил в эфире НСН экономист Михаил Хазин.
«Люди, которые будут регистрироваться безработными, могут, тем не менее, втихаря работать. И если вы будете давать им денег достаточно, чтобы они могли выжить, то может оказаться, что число безработных в стране вырастет на порядок. Это нужно очень долго обсуждать», - полагает он.
Кроме того, экономист уверен, что в рамках «нынешней экономический модели» введение новой выплаты невозможно.
Другого мнения придерживается руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин. По его словам, у правительства имеются средства на выплату таких пособий, а выплачивать их не станут по другим причинам.
«В федеральном бюджете валяются без движения по состоянию на 1 апреля 12 трлн рублей. Если расчеты главы экономического комитета верны, то выплаты можно осуществлять в течение пяти с половиной лет. Деньги на это есть», - уверен экономист.
Делягин не исключил, что выплата пособия для безработных могла бы иметь заявительный характер.
«Форма вызывает вопросы – нормальным представляется заявительный характер, учитывая кризисные реалии, но это должно было быть сделано еще в марте, - отметил собеседник НСН. - Если у человека нет средств к существованию, он пишет заявление и получает пособие в размере реального прожиточного минимума, то есть примерно двух официальных прожиточных минимумов. Это касается членов его семьи, которые тоже могут написать такие заявления, ну а мошенничество карается лишением свободы».
Проблема, во-первых, возникнет на стадии рассмотрения инициативы правительством, которое ее не одобрит.
«Это, конечно, хорошо и щедро. Мера направлена на благо народа, России, поэтому я думаю, что правительство даже ее рассматривать не будет. Если бы глава комитета предложил выплачивать пособия в размере 1 тысячи прожиточных минимумов финансовым спекулянтам, которые потерпели неудачу на каких-нибудь фондовых рынках, это могло бы быть рассмотрено в рамках поддержки предпринимателей» - ответил Делягин на вопрос НСН о шансах введения фиксированных пособий для безработных в стране.
Во-вторых, сама процедура признания гражданина безработным в России крайне усложнена.
«Человек должен быть официально зарегистрирован в качестве безработного. То есть речь идет по сути о приведении пособия по безработице к прожиточному минимуму. Эта идея хорошая и правильная, но нужно понимать, что сегодня у нас процедура признания людей безработными абсурдно усложнена, - подчеркнул Делягин. - Огромное количество людей, не имеющих работы, не могут доказать, что они безработные. Во время «коронабесия» с этим столкнулось огромное количество людей, лишившихся средств к существованию».
В августе советник президента РФ, экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что безработица в России достигла пика в июле - августе, в дальнейшем ситуация по этому показателю будет изменяться в лучшую сторону. Министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что число официально зарегистрированных безработных в России за период пандемии увеличилось в пять раз - с 727 тысяч до 3,6 миллиона.
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