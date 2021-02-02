Нуждающихся россиян предложено поддержать продуктами

Министерство промышленности и торговли России предложило поддержать нуждающихся граждан страны продуктами питания, пишут «Известия» со ссылкой на источник в правительстве РФ.

Так, предлагается каждый месяц перечислять некоторым категориям россиян средства для покупки отечественных продуктов питания. Как предполагается, помощь получат беременные и кормящие женщины, а также дети.

Бизнес предрек рост цен на продукты на 15%

Минпромторг направил соответствующее предложение в аппарат кабмина еще в декабре 2020 года. До сих пор реализация предложений пока не обсуждается.

Главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский в ходе пресс-конференции НСН рассказал о причинах роста цен на продовольствие, отметив не только объективные факторы, но и непрофессионализм Минсельхоза.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
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