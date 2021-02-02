Нуждающихся россиян предложено поддержать продуктами

Минпромторг направил соответствующее предложение в аппарат кабмина еще в декабре 2020 года. До сих пор реализация предложений пока не обсуждается.

Главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский в ходе пресс-конференции НСН рассказал о причинах роста цен на продовольствие, отметив не только объективные факторы, но и непрофессионализм Минсельхоза.

