Нуждающихся россиян предложено поддержать продуктами
Министерство промышленности и торговли России предложило поддержать нуждающихся граждан страны продуктами питания, пишут «Известия» со ссылкой на источник в правительстве РФ.
Так, предлагается каждый месяц перечислять некоторым категориям россиян средства для покупки отечественных продуктов питания. Как предполагается, помощь получат беременные и кормящие женщины, а также дети.
Минпромторг направил соответствующее предложение в аппарат кабмина еще в декабре 2020 года. До сих пор реализация предложений пока не обсуждается.
Главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский в ходе пресс-конференции НСН рассказал о причинах роста цен на продовольствие, отметив не только объективные факторы, но и непрофессионализм Минсельхоза.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru