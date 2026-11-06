Останина объяснила, почему депутатам не хватает семи помощников

Она уточнила, что по правилам у парламентария может быть до семи помощников: не более двух в Госдуме, остальные — в закрепленных субъектах. Переаттестация эту квоту не отменяет.



По словам Останиной, слухи о сокращении числа ассистентов неверны. Она объяснила, что депутат сам решает, сколько сотрудников оставить по квоте.



Она вспомнила о своей работе в Оренбургской, Самарской и Ульяновской областях. В первых двух у нее по два помощника, в последней — один. Сотрудники проводят приемы граждан и поддерживают связь с избирателями, пока парламентарий в столице или другом регионе. И такого числа не хватает, сказала политик.



При этом Останина поддержала обязательную аттестацию ассистентов. По ее мнению, они должны знать Конституцию, законодательство и русский язык. Сам помощник — это «лицо депутата», добавила она.

