Останина объяснила, почему депутатам не хватает семи помощников
Депутатам Госдумы не всегда хватает даже семи штатных помощников, особенно если парламентарий работает с несколькими регионами. Об этом Life.ru рассказала глава комитета по защите семьи Нина Останина.
Она уточнила, что по правилам у парламентария может быть до семи помощников: не более двух в Госдуме, остальные — в закрепленных субъектах. Переаттестация эту квоту не отменяет.
По словам Останиной, слухи о сокращении числа ассистентов неверны. Она объяснила, что депутат сам решает, сколько сотрудников оставить по квоте.
Она вспомнила о своей работе в Оренбургской, Самарской и Ульяновской областях. В первых двух у нее по два помощника, в последней — один. Сотрудники проводят приемы граждан и поддерживают связь с избирателями, пока парламентарий в столице или другом регионе. И такого числа не хватает, сказала политик.
При этом Останина поддержала обязательную аттестацию ассистентов. По ее мнению, они должны знать Конституцию, законодательство и русский язык. Сам помощник — это «лицо депутата», добавила она.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин утвердил состав комиссии по временным ограничительным мерам
- Могут расторгнуть: В чем риски покупки квартиры, приобретенной на маткапитал
- Исполнитель главной роли в сериале «Айда!» раскрыл, что скрывает эпоха 70‑х
- Каллас: Европа не станет обсуждать свою безопасность с Россией и США
- Турэксперт раскрыла, как воры в самолетах вычисляют жертв еще до посадки
- Умер народный артист РСФСР Юрий Каюров
- «Ловля блох в стоге сена»: Названы перспективы иска Долиной к «Бургер Кингу»
- Останина объяснила, почему депутатам не хватает семи помощников
- Путин обсудил с Совбезом предстоящие переговоры по Украине
- Карбонаро: Киев хочет сохранить фасад фейкового режима после скандала с пытками