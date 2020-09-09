Безусловный базовый доход в России. Есть ли надежда?

Медведев сослался на иностранный опыт и отметил, что пандемия показала важность оказания поддержки людям для сохранения социальной стабильности.

Вопрос безусловного базового дохода в России за последние дни поднимается уже не первый раз. В начале недели глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил ввести базовый доход для безработных. По его словам, это должна быть регулярная выплата фиксированной суммы, которая равна трем прожиточным минимумам для трудоспособного населения, что могло бы удовлетворить минимальные потребности гражданина с учетом семейной нагрузки. Это около 35 тысяч рублей в месяц.

Сенатор предложил выплачивать пособие вне зависимости от рода занятий и социально-экономического положения человека. По его подсчетам, на содержание зарегистрированных безработных потребуется 2,18 триллиона рублей в год.