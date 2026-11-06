Умер народный артист РСФСР Юрий Каюров

Народный артист РСФСР Юрий Каюров ушел из жизни в 99 лет. Об этом РИА Новости сообщили в его окружении.

Умер актер из «Великолепной пятерки» и «Невского» Алексей Борошнин

Актер родился 30 сентября 1927 года в Вологодской области. Он был лауреатом двух Государственных премий СССР и РСФСР имени Станиславского. В 1952 году Каюров вступил в труппу Саратовского драматического театра имени Карла Маркса и служил там до 1966-го.

Среди его ролей — Незнамов в «Без вины виноватые», Карандышев в «Бесприданнице», Марат в «Моем бедном Марате».

Широкую известность артисту принес кинематограф. В 1961-м он дебютировал в роли молодого Ленина в фильме «В начале века». Позже актер не раз возвращался к этому образу, в том числе в картинах «Шестое июля» и «Ленин в Париже», за которую в 1983-м получил Госпремию Советского Союза.

В 1967-м Каюрова пригласили в Малый театр на роль Ленина в спектакле «Джон Рид». Там он раскрылся в классическом репертуаре — в пьесах Островского, Чехова и Горького. В списке его лучших работ — Сафонов в «Русских людях» и Полоний в «Убийстве Гонзаго».

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ФОТО: ТАСС/Гердо Владимир
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