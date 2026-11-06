Минфин увеличит закупки золота из-за роста нефтегазовых доходов
С 9 ноября по 4 декабря Минфин направит на покупку золота 312,63 млрд рублей. Ежедневный объем составит 15,6 млрд. В октябре совокупный был 279,42 млрд. Об этом «Ленте.ру» рассказал руководитель группы макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.
По мнению эксперта, рост связан с ожидаемым увеличением дополнительных нефтегазовых доходов бюджета. В ноябре министерство финансов прогнозирует поступления в 391,2 млрд рублей против 289,5 млрд в октябре.
Часть дополнительных компенсируют недополученными в октябре 78,5 млрд, в основном из-за низких сборов налога на дополнительный доход. В итоге объем покупок вырастет на 12%.
Эксперт подчеркнул, что расширение операций носит скорее технический характер и связано с механизмом бюджетного правила.
Джиоев добавил, что увеличение закупок окажет дополнительное давление на рубль, но переоценивать его не стоит. С учетом продаж ЦБ объем чистых покупок вырастет с 12 до 15 млрд рублей в день, примерно на четверть. По его мнению, на курс по-прежнему будут влиять внешнеторговые потоки, прежде всего экспортная выручка и спрос импортеров.
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