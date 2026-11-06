Минфин увеличит закупки золота из-за роста нефтегазовых доходов

По мнению эксперта, рост связан с ожидаемым увеличением дополнительных нефтегазовых доходов бюджета. В ноябре министерство финансов прогнозирует поступления в 391,2 млрд рублей против 289,5 млрд в октябре.



Часть дополнительных компенсируют недополученными в октябре 78,5 млрд, в основном из-за низких сборов налога на дополнительный доход. В итоге объем покупок вырастет на 12%.



Эксперт подчеркнул, что расширение операций носит скорее технический характер и связано с механизмом бюджетного правила.



Джиоев добавил, что увеличение закупок окажет дополнительное давление на рубль, но переоценивать его не стоит. С учетом продаж ЦБ объем чистых покупок вырастет с 12 до 15 млрд рублей в день, примерно на четверть. По его мнению, на курс по-прежнему будут влиять внешнеторговые потоки, прежде всего экспортная выручка и спрос импортеров.

