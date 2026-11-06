Мерц: Соглашение по Украине должны одобрить все члены НАТО
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и заявил, что мирное соглашение по Украине должны одобрить все члены НАТО. Об этом сказал представитель правительства Германии Штефан Корнелиус. Его цитирует издание FAZ.
По его данным, стороны согласились, что конфликт необходимо завершить как можно скорее, а соглашение важно согласовать со всеми партнерами по блоку.
Корнелиус добавил, что с точки зрения ФРГ переговоры по этому вопросу и европейской безопасности не принесут результата без ее участия. После промежуточных выборов в Штатах, уточнил он, возникло «новое ощущение срочности». Плюс мандат на переговоры стал «гораздо более весомым».
Недавно зять американского лидера Джаред Кушнер подчеркнул, что США на переговорах учитывают интересы всех сторон в сфере безопасности.
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