Мерц: Соглашение по Украине должны одобрить все члены НАТО

По его данным, стороны согласились, что конфликт необходимо завершить как можно скорее, а соглашение важно согласовать со всеми партнерами по блоку.



Корнелиус добавил, что с точки зрения ФРГ переговоры по этому вопросу и европейской безопасности не принесут результата без ее участия. После промежуточных выборов в Штатах, уточнил он, возникло «новое ощущение срочности». Плюс мандат на переговоры стал «гораздо более весомым».



Недавно зять американского лидера Джаред Кушнер подчеркнул, что США на переговорах учитывают интересы всех сторон в сфере безопасности.

