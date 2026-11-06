Мерц: Соглашение по Украине должны одобрить все члены НАТО

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и заявил, что мирное соглашение по Украине должны одобрить все члены НАТО. Об этом сказал представитель правительства Германии Штефан Корнелиус. Его цитирует издание FAZ.

Трамп заявил о подготовке крупного соглашения между США и РФ, затрагивающего всю Европу

По его данным, стороны согласились, что конфликт необходимо завершить как можно скорее, а соглашение важно согласовать со всеми партнерами по блоку.

Корнелиус добавил, что с точки зрения ФРГ переговоры по этому вопросу и европейской безопасности не принесут результата без ее участия. После промежуточных выборов в Штатах, уточнил он, возникло «новое ощущение срочности». Плюс мандат на переговоры стал «гораздо более весомым».

Недавно зять американского лидера Джаред Кушнер подчеркнул, что США на переговорах учитывают интересы всех сторон в сфере безопасности.

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ФОТО: AP / ТАСС
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