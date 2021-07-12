Лень и дефицит. Врачи объяснили бешеный спрос на «Ковивак»

Обе эти причины психологические. Действительно, здесь может срабатывать простая человеческая лень, ведь зачем прививаться дважды, когда можно это сделать за один раз, да и стремление получить дефицитный товар вполне понятно. Но Терский утверждает, что в выборе препарата есть рационализм, основанный на особенностях препарата. «Ковивак» - инактивированная вакцина, то есть основанная на болезнетворных вирусах, которые убивают с помощью химических реагентов, тепла или радиации. В отличие от векторных вакцин (как «Спутник V» - на основе безопасного вируса, активирующего иммунный ответ) инактивированные создают больше антигенов, это в условиях стремительных мутаций вируса может стать ключевым фактором, объяснил Терский.

Между тем, еще не закончилась третья фаза клинических испытаний вакцины, но генеральный директор разработавшего препарат Центра имени Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов уверен в ее эффективности против индийского штамма коронавируса «Дельта», который наиболее распространен в России. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что этим штаммом заражены 89% заболевших COVID-19 жителей столицы.

Еще в конце декабря на этапе постклинических испытаний вакциной «КовиВак» привился бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Свой выбор он объяснил в разговоре с «Комсомольской правдой».

«Логика достаточно простая. Моя иммунная система выработала антитела на цельный коронавирус, каким его создала природа», — сказал он, отметив, что после «КовиВак» развивается более естественный иммунный ответ.

Депутат уточнил, что вакцина «Спутник V» была сделана из части генетического кода COVID-19, вставленного в другой вирус, и введена в организм человека. «ЭпиВакКорона» синтетическая и была «сшита искусственным образом».

«Учитывая, что последние 30-40 лет своей деятельности я в том числе отвечал и за производство вакцин, и за обеспечение ими нашей страны, для меня это более понятный, более логичный выбор», — добавил Онищенко.

Впрочем, в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» он призвал россиян не думать над тем, какая вакцина лучше, а прививаться тем, на что укажет врач.