Лень и дефицит. Врачи объяснили бешеный спрос на «Ковивак»

Эксперты рассказали о преимуществах этого препарата над другими вакцинами и назвали главную проблему.

Вакцина «КовиВак» пользуется у россиян огромной популярностью. Об этом говорит, например, тот факт, что когда в субботу 10 июля в Москве возобновили вакцинацию этим препаратом, то к концу дня его просто не осталось. За день были израсходованы все 12 тысяч доз, выделенные на город. Очевидцы утверждают, что в очередях у павильонов «Здоровая Москва», где проходила вакцинация, приходилось стоять по пять часов. Одной из причин такого бешеного спроса стали многочисленные публикации в СМИ и соцсетях, которые сформировали у многих россиян устойчивое мнение, что «КовиВак» - лучший из всех доступных на данный момент препаратов. Давайте разберемся, в чем его преимущества.

Главный врач 2-го диагностического отделения АО «Медицина» Максим Терский в беседе с агентством «Прайм» объяснил ажиотажный спрос на вакцину двумя причинами. Во-первых, ее однократного введения достаточно для завершения вакцинации, ведь «Ковивак» - однокомпонентная вакцина. А во-вторых, вакцины произведено очень мало, она в дефиците, поэтому при выборе именно этой вакцины приходится заниматься ее поисками.

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Обе эти причины психологические. Действительно, здесь может срабатывать простая человеческая лень, ведь зачем прививаться дважды, когда можно это сделать за один раз, да и стремление получить дефицитный товар вполне понятно. Но Терский утверждает, что в выборе препарата есть рационализм, основанный на особенностях препарата. «Ковивак» - инактивированная вакцина, то есть основанная на болезнетворных вирусах, которые убивают с помощью химических реагентов, тепла или радиации. В отличие от векторных вакцин (как «Спутник V» - на основе безопасного вируса, активирующего иммунный ответ) инактивированные создают больше антигенов, это в условиях стремительных мутаций вируса может стать ключевым фактором, объяснил Терский.

Между тем, еще не закончилась третья фаза клинических испытаний вакцины, но генеральный директор разработавшего препарат Центра имени Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов уверен в ее эффективности против индийского штамма коронавируса «Дельта», который наиболее распространен в России. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что этим штаммом заражены 89% заболевших COVID-19 жителей столицы.

Еще в конце декабря на этапе постклинических испытаний вакциной «КовиВак» привился бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Свой выбор он объяснил в разговоре с «Комсомольской правдой».

«Логика достаточно простая. Моя иммунная система выработала антитела на цельный коронавирус, каким его создала природа», — сказал он, отметив, что после «КовиВак» развивается более естественный иммунный ответ.

Депутат уточнил, что вакцина «Спутник V» была сделана из части генетического кода COVID-19, вставленного в другой вирус, и введена в организм человека. «ЭпиВакКорона» синтетическая и была «сшита искусственным образом».

«Учитывая, что последние 30-40 лет своей деятельности я в том числе отвечал и за производство вакцин, и за обеспечение ими нашей страны, для меня это более понятный, более логичный выбор», — добавил Онищенко.

Впрочем, в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» он призвал россиян не думать над тем, какая вакцина лучше, а прививаться тем, на что укажет врач.

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«Людям не надо выбирать вакцину, их задача определиться в принципе – идти или не идти делать прививку. Для этого есть врачи, они решают, какую вакцину поставить. Если вы заболеете, вы же не придете к врачу и не скажете: аппендицит мне вот так вырезайте, а не вот так. Все эти разговоры, какой препарат выбрать, только дискредитируют прививочную кампанию!» - подчеркнул Онищенко.

Чем «КовиВак» отличается от «Спутника V» и «ЭпиВакКороны», рассказал «Радиоточке НСН» врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Отличие «КовиВак» существенное. Центр имени Чумакова много лет выпускает вакцину против полиомиелита. Живой вирус убивают, после чего очищают и вносят в ампулу. Это самая простая технология. Результаты, опубликованные в журнале Lancet, говорят о том, что они очень хорошие не просто по количеству антител, а уже по заболеваемости. Это основной критерий эффективности вакцины — заболевают ли вакцинированные», — полагает Жемчугов.

По его словам, главная проблема сейчас заключается в том, чтобы обеспечить вакциной прививочные пункты.

«Надо в первую очередь обеспечить, чтобы было в достатке всех вакцин, потому что у нас есть сведения, что во многих городах и регионах нет вакцины «КовиВак». А она хорошая. Мало ли, какие у людей мотивы. Надо, чтобы все вакцины были доступны, чтобы у людей был выбор», - рассказал Жемчугов.

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ФОТО: РИА Новости
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