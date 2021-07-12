Лень и дефицит. Врачи объяснили бешеный спрос на «Ковивак»
Эксперты рассказали о преимуществах этого препарата над другими вакцинами и назвали главную проблему.
Вакцина «КовиВак» пользуется у россиян огромной популярностью. Об этом говорит, например, тот факт, что когда в субботу 10 июля в Москве возобновили вакцинацию этим препаратом, то к концу дня его просто не осталось. За день были израсходованы все 12 тысяч доз, выделенные на город. Очевидцы утверждают, что в очередях у павильонов «Здоровая Москва», где проходила вакцинация, приходилось стоять по пять часов. Одной из причин такого бешеного спроса стали многочисленные публикации в СМИ и соцсетях, которые сформировали у многих россиян устойчивое мнение, что «КовиВак» - лучший из всех доступных на данный момент препаратов. Давайте разберемся, в чем его преимущества.
Главный врач 2-го диагностического отделения АО «Медицина» Максим Терский в беседе с агентством «Прайм» объяснил ажиотажный спрос на вакцину двумя причинами. Во-первых, ее однократного введения достаточно для завершения вакцинации, ведь «Ковивак» - однокомпонентная вакцина. А во-вторых, вакцины произведено очень мало, она в дефиците, поэтому при выборе именно этой вакцины приходится заниматься ее поисками.
Обе эти причины психологические. Действительно, здесь может срабатывать простая человеческая лень, ведь зачем прививаться дважды, когда можно это сделать за один раз, да и стремление получить дефицитный товар вполне понятно. Но Терский утверждает, что в выборе препарата есть рационализм, основанный на особенностях препарата. «Ковивак» - инактивированная вакцина, то есть основанная на болезнетворных вирусах, которые убивают с помощью химических реагентов, тепла или радиации. В отличие от векторных вакцин (как «Спутник V» - на основе безопасного вируса, активирующего иммунный ответ) инактивированные создают больше антигенов, это в условиях стремительных мутаций вируса может стать ключевым фактором, объяснил Терский.
Между тем, еще не закончилась третья фаза клинических испытаний вакцины, но генеральный директор разработавшего препарат Центра имени Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов уверен в ее эффективности против индийского штамма коронавируса «Дельта», который наиболее распространен в России. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что этим штаммом заражены 89% заболевших COVID-19 жителей столицы.
Еще в конце декабря на этапе постклинических испытаний вакциной «КовиВак» привился бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Свой выбор он объяснил в разговоре с «Комсомольской правдой».
«Логика достаточно простая. Моя иммунная система выработала антитела на цельный коронавирус, каким его создала природа», — сказал он, отметив, что после «КовиВак» развивается более естественный иммунный ответ.
Депутат уточнил, что вакцина «Спутник V» была сделана из части генетического кода COVID-19, вставленного в другой вирус, и введена в организм человека. «ЭпиВакКорона» синтетическая и была «сшита искусственным образом».
«Учитывая, что последние 30-40 лет своей деятельности я в том числе отвечал и за производство вакцин, и за обеспечение ими нашей страны, для меня это более понятный, более логичный выбор», — добавил Онищенко.
Впрочем, в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» он призвал россиян не думать над тем, какая вакцина лучше, а прививаться тем, на что укажет врач.
«Людям не надо выбирать вакцину, их задача определиться в принципе – идти или не идти делать прививку. Для этого есть врачи, они решают, какую вакцину поставить. Если вы заболеете, вы же не придете к врачу и не скажете: аппендицит мне вот так вырезайте, а не вот так. Все эти разговоры, какой препарат выбрать, только дискредитируют прививочную кампанию!» - подчеркнул Онищенко.
Чем «КовиВак» отличается от «Спутника V» и «ЭпиВакКороны», рассказал «Радиоточке НСН» врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
«Отличие «КовиВак» существенное. Центр имени Чумакова много лет выпускает вакцину против полиомиелита. Живой вирус убивают, после чего очищают и вносят в ампулу. Это самая простая технология. Результаты, опубликованные в журнале Lancet, говорят о том, что они очень хорошие не просто по количеству антител, а уже по заболеваемости. Это основной критерий эффективности вакцины — заболевают ли вакцинированные», — полагает Жемчугов.
По его словам, главная проблема сейчас заключается в том, чтобы обеспечить вакциной прививочные пункты.
«Надо в первую очередь обеспечить, чтобы было в достатке всех вакцин, потому что у нас есть сведения, что во многих городах и регионах нет вакцины «КовиВак». А она хорошая. Мало ли, какие у людей мотивы. Надо, чтобы все вакцины были доступны, чтобы у людей был выбор», - рассказал Жемчугов.
Ранее стала известна новая схема лечения коронавируса в России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,8 млн+25 033 / сут.
Умерли
143 тыс.+749 / сут.
Выздоровели
5,2 млн+17 382 / сут.
- Россияне рассказали о проблемах со здоровьем из-за переработок
- 11 человек погибли во время селфи после удара молнии в Индии
- ФАС разработала единое тарифное законодательство
- Бывшего вице-губернатора Сахалина арестовали по делу о хищении
- Вашингтон призвал избегать насилия против протестующих на Кубе
- В Бурятии отменили локдаун
- Траулер «Амур» вышел из японского порта
- Макгрегор перенес операцию после боя с Порье
- Врачи рассказали о признаках инфаркта
- Коронавирус начнут лечить в России по новой схеме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru