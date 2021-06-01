Не выбирайте себе вакцину, а прививайтесь! Онищенко о появлении «КовиВак» в регионах
Экс-глава Роспотребнадзора заявил НСН, что россиянам не нужно выбирать, каким препаратом привиться, надо лишь решиться на вакцинацию.
Выбор конкретной вакцины от коронавируса необходимо оставить за медиками, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Так он прокомментировал появление вакцины «КовиВак» центра имени Чумакова в гражданском обороте в Москве. Ранее она поступила ещё в несколько регионов. Как сообщили сегодня в департаменте здравоохранения столицы, пока доступно всего три тысячи доз препарата.
«Людям не надо выбирать вакцину, их задача определиться в принципе – идти или не идти делать прививку. Для этого есть врачи, они решают, какую вакцину поставить. Если вы заболеете, вы же не придете к врачу и не скажете: аппендицит мне вот так вырезайте, а не вот так. Все эти разговоры, какой препарат выбрать, только дискредитируют прививочную кампанию!» - подчеркнул Онищенко.
Бывший главный санитарный врач также пояснил, с чем связана пробуксовка программы массовой вакцинации россиян от коронавируса.
«На первом этапе была задержка, потому что не хватало вакцины, а сейчас люди впали в затяжные раздумья – прививаться, не прививаться. Безусловно, наполнение рынка и организация бесперебойного процесса вакцинации – важнейшее обстоятельство. Любое наполнение рынка вакцин – это стабильность процесса вакцинирования. Правда, сейчас разъяснительная работа проводится недостаточно, именно на неё необходимо делать акцент», - отметил он.
На сегодня в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым процедуру прошёл препарат «Спутник V» центра имени Гамалеи. После были зарегистрированы «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак», последней - однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».
Ранее вирусолог Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сравнил безопасность для детей западной вакцины BioNTech/Pfizer и «Спутника V».
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