Не выбирайте себе вакцину, а прививайтесь! Онищенко о появлении «КовиВак» в регионах

Выбор конкретной вакцины от коронавируса необходимо оставить за медиками, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Так он прокомментировал появление вакцины «КовиВак» центра имени Чумакова в гражданском обороте в Москве. Ранее она поступила ещё в несколько регионов. Как сообщили сегодня в департаменте здравоохранения столицы, пока доступно всего три тысячи доз препарата.

«Людям не надо выбирать вакцину, их задача определиться в принципе – идти или не идти делать прививку. Для этого есть врачи, они решают, какую вакцину поставить. Если вы заболеете, вы же не придете к врачу и не скажете: аппендицит мне вот так вырезайте, а не вот так. Все эти разговоры, какой препарат выбрать, только дискредитируют прививочную кампанию!» - подчеркнул Онищенко.