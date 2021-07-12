Названа причина «охоты» на вакцину «КовиВак»
Стала известна причина популярности вакцины от COVID-19 «КовиВак».
Как сообщает «Прайм» со ссылкой на главного врача второго диагностического отделения АО «Медицина» Максима Терского, это связано с тем, что препарат однокомпонентный - однократного введения достаточно для завершения вакцинации.
Как отметил врач, россиянам приходится искать эту вакцину, так как ее произведено очень мало. Терский не стал говорить о преимуществах или недостатках вакцины, так как она «находится еще в процессе клинических испытаний».
Ранее сообщалось, что вакцина «КовиВак» закончилась в Москве на следующие сутки после субботней поставки в 14 павильонов «Здоровая Москва».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,8 млн+25 033 / сут.
Умерли
143 тыс.+749 / сут.
Выздоровели
5,2 млн+17 382 / сут.
- Коронавирус начнут лечить в России по новой схеме
- Специалист назвал две версии происхождения COVID-19
- Глава Nord Stream 2 AG: санкции США нарушили интересы Украины
- Названа причина «охоты» на вакцину «КовиВак»
- В Германии призвали к выходу из ЕС и сотрудничеству с Москвой
- Эксперт рассказал, как за год разбогатеть без усилий
- Совет ЕС может продлить антироссийские санкции без обсуждения
- Исследование: быстрее всех миллион рублей могут накопить жители Чукотки и ЯНАО
- Сотрудникам охраны убитого президента Гаити запретили покидать страну
- В Грузии протестующие выдвинули ультиматум премьер-министру
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru