Названа причина «охоты» на вакцину «КовиВак»

Стала известна причина популярности вакцины от COVID-19 «КовиВак».

Разработчик «КовиВак» заявил об ее эффективности от индийского штамма COVID-19

Как сообщает «Прайм» со ссылкой на главного врача второго диагностического отделения АО «Медицина» Максима Терского, это связано с тем, что препарат однокомпонентный - однократного введения достаточно для завершения вакцинации.

Как отметил врач, россиянам приходится искать эту вакцину, так как ее произведено очень мало. Терский не стал говорить о преимуществах или недостатках вакцины, так как она «находится еще в процессе клинических испытаний».

Ранее сообщалось, что вакцина «КовиВак» закончилась в Москве на следующие сутки после субботней поставки в 14 павильонов «Здоровая Москва».

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияВакцина
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