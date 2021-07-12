Названа причина «охоты» на вакцину «КовиВак»

Как сообщает «Прайм» со ссылкой на главного врача второго диагностического отделения АО «Медицина» Максима Терского, это связано с тем, что препарат однокомпонентный - однократного введения достаточно для завершения вакцинации.

Как отметил врач, россиянам приходится искать эту вакцину, так как ее произведено очень мало. Терский не стал говорить о преимуществах или недостатках вакцины, так как она «находится еще в процессе клинических испытаний».

Ранее сообщалось, что вакцина «КовиВак» закончилась в Москве на следующие сутки после субботней поставки в 14 павильонов «Здоровая Москва».

