Коронавирус начнут лечить в России по новой схеме

В 12-й версии Временных методических рекомендаций Министерства здравоохранения России появятся новые подходы к лечению COVID-19, сообщают «Известия» со ссылкой на главного специалиста Минздрава по инфекционным заболеваниям Владимира Чуланова.

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По его словам, пойти на более раннее упреждение неблагоприятного течения коронавируса необходимо в связи с новым сценарием развития заболевания. «Вместе с экспертным сообществом продумываем новые подходы к лечению, рекомендуем начать его раньше», - отметил эксперт.

По его словам, ряд препаратов, которые применялись до сих пор только в стационаре, предложат использовать в амбулаторной практике или на этапе дневного стационара.

12-я версия рекомендаций выйдет в ближайшее время.

Как сообщалось, большинство экспертов в мире считают, что COVID-19 возник естественным путем.

Несмотря на это, определенности пока нет.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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