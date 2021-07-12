Коронавирус начнут лечить в России по новой схеме
В 12-й версии Временных методических рекомендаций Министерства здравоохранения России появятся новые подходы к лечению COVID-19, сообщают «Известия» со ссылкой на главного специалиста Минздрава по инфекционным заболеваниям Владимира Чуланова.
По его словам, пойти на более раннее упреждение неблагоприятного течения коронавируса необходимо в связи с новым сценарием развития заболевания. «Вместе с экспертным сообществом продумываем новые подходы к лечению, рекомендуем начать его раньше», - отметил эксперт.
По его словам, ряд препаратов, которые применялись до сих пор только в стационаре, предложат использовать в амбулаторной практике или на этапе дневного стационара.
12-я версия рекомендаций выйдет в ближайшее время.
Как сообщалось, большинство экспертов в мире считают, что COVID-19 возник естественным путем.
Несмотря на это, определенности пока нет.
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