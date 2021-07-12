Коронавирус начнут лечить в России по новой схеме

По его словам, пойти на более раннее упреждение неблагоприятного течения коронавируса необходимо в связи с новым сценарием развития заболевания. «Вместе с экспертным сообществом продумываем новые подходы к лечению, рекомендуем начать его раньше», - отметил эксперт.

По его словам, ряд препаратов, которые применялись до сих пор только в стационаре, предложат использовать в амбулаторной практике или на этапе дневного стационара.

12-я версия рекомендаций выйдет в ближайшее время.

Как сообщалось, большинство экспертов в мире считают, что COVID-19 возник естественным путем.

Несмотря на это, определенности пока нет.

