«Разум восторжествовал!» Иммунолог поддержал снижение порога обязательной вакцинации до 35%
При определении этой цифры нужно учитывать переболевших коронавирусом, в том числе тех, у кого заболевание прошло в неявной форме, заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
Федеральные власти упростили задачу по вакцинации, по меньшей мере, для нескольких регионов, сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на свои источники. Если верить этой информации, теперь к 1 сентября от COVID-19 требуется привить не 60% населения, а хотя бы 30-35%. Ранее сообщалось, что для достижения коллективного иммунитета достаточно, чтобы у более половины населения было достаточное количество антител для противодействия коронавирусу.
Такое решение может быть связано с тем, что в коллективный иммунитет «зачли» переболевших, в том числе и тех, у кого заболевание прошло в неявной форме, предположил врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«60% возникли из-за попытки сформировать коллективный иммунитет только за счет вакцинированных. Однако стоило учесть, что есть те, кто переболели, причем многие в невидимой форме. Последних, я считаю, в десять раз больше, чем тех, у кого выявлено заражение. Со мной не согласны многие ученые, но в США недавно вышла достоверная статья, и по их подсчетам, примерно в шесть раз больше невыявленных случаев заражения. Я думаю, что инициатива связана с этим - что зачли в коллективный иммунитет эти категории, то есть переболевших и невыявленных переболевших», - пояснил специалист.
Он отверг предположение, что упрощение задачи по вакцинации для регионов связано с недостаточными темпами вакцинации.
«Я думаю, что плану по вакцинации ничего не помешало, просто, если я прав в своих предположениях, разум восторжествовал. Если зачли в коллективный иммунитет всех: и переболевших, в том числе и в неявной форме, то вакцинированных понадобится меньше», - отметил доктор медицинских наук.
По мнению собеседника «Радиоточки НСН», более жесткие меры для вакцинации вводить не нужно.
«Усиливать давление на народ? Да зачем. И так у нас все хорошо. Справиться бы с теми, кто сейчас пошел вакцинироваться. Надо в первую очередь обеспечить, чтобы было в достатке всех вакцин, потому что у нас есть сведения, что во многих городах и регионах нет вакцины «КовиВак». А она хорошая. Мало ли, какие у людей мотивы. Надо, чтобы все вакцины были доступны, чтобы у людей был выбор. Это в первую очередь. А о введении дополнительных мер можно говорить в регионах, где медицина не справляется с количеством заболевших, то есть там, где много погибших. Им нужно вводить ограничения наряду с совершенствованием лечения, открытием новых коек и дополнительным привлечением врачей, если их не хватает», - считает врач-иммунолог.
Что касается введения всеобщей обязательной вакцинации, Жемчугов заявил, что пока мало информации, чтобы принимать такое решение.
«Сейчас закончится коронавирус, исчезнет, как исчезли вирусы в 2003 и 2009 годах – о чем мы тогда будем говорить? Что будет дальше, мы можем пока только гадать», - заявил специалист по особо опасным инфекциям.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что латиноамериканский штамм коронавриуса «лямбда» мог уже попасть в Россию.
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