Разработчик «КовиВак» заявил об ее эффективности от индийского штамма COVID-19
Российская вакцина «КовиВак» эффективна против индийского штамма коронавируса «дельта». Об этом заявил ТАСС генеральный директор разработавшего препарат Центра имени Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.
По его словам, это выяснилось после проведения соответствующих исследований.
Ранее стало известно, что американская компания Johnson & Johnson ведет переговоры о возможных поставках в Россию своей вакцины от коронавирусной инфекции. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в беседе с РИА ФАН назвал это «подарком для космополитов».
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