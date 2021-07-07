Разработчик «КовиВак» заявил об ее эффективности от индийского штамма COVID-19

По его словам, это выяснилось после проведения соответствующих исследований.

Ранее стало известно, что американская компания Johnson & Johnson ведет переговоры о возможных поставках в Россию своей вакцины от коронавирусной инфекции. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в беседе с РИА ФАН назвал это «подарком для космополитов».



