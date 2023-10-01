Дачники и «дань». В России спорят о налогах для огородников
Дачники освобождаются от налога на хозпостройки, но обязаны платить за садовые участки, чтобы вообще их не лишиться.
Если баня, сарай, теплица или туалет на даче относятся к хозяйственным постройкам, владелец обязан платить за них налоги, заявил РИА Новости депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов.
Хозпостройку с фундаментом собственник обязан зарегистрировать в Росреестре и платить за нее налог. Дачник освобождается от его уплаты, если площадь строения не превышает 50 квадратных метров, отметил Гаврилов.
В Федеральной кадастровой палате уточнили, что для регистрации объекта недвижимости надо обратиться с заявлением и необходимым пакетом документов в Росреестр. При этом оформить недвижимость, расположенную в другом городе, можно в городе проживания собственника.
Замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова пояснила НСН, что объекты на садовых земельных участках, сведения о которых были внесены в ЕГРН до начала 2019 года с назначением «жилое» и «жилое строение», признаются жилыми домами. При этом здания с назначением «нежилое», не считая гаражей и хозяйственных построек, признаются садовыми домами, сказала эксперт.
Она добавила, что если собственник получил письмо об уплате налога или штрафа на постройку, которая не подлежит регистрации в ЕГРН, у него есть право оспорить это решение.
В России предложили изымать дачи за долги, если владелец три года и более не платит целевые и членские взносы. Инициативу в правительство направили крупные риелторские компании.
Предложение изымать дачи за долги, если владелец три года не платит взносы, безумное, это может быть единственным жильем человека, который попал в сложную ситуацию, заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в разговоре с НСН.
«Отнимать садовые участки в наше время – это безумная идея. Если бы такая инициатива поступила в наш комитет, я бы ее не поддержал. Человек может быть ранен, проходить где-нибудь лечение, приедет, а у него отняли единственный участок, тем более в котором можно прописаться. Что это такое? Есть другие пути решения проблемы и другое время для таких решений. Но бороться с заброшенными участками в СНТ нужно. Необходимо искать собственника, возбуждать по убыткам дело, выводить на банкротство или взимать просроченную задолженность», - сказал Гаврилов.
Что касается уплаты различных штрафов, то на дачные участки с проверкой заходит только пожарный инспектор, заявил глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов в пресс-центре НСН.
«Надо помнить, что у нас не существует специальной дачной полиции или дружинников, которые ходят и выявляют нарушения. Сегодня никто не выявляет нарушения, только один пожарный инспектор иногда заходит. Больше чиновники не заходят на дачные участки, я за свою жизнь не видел прокурора на дачном участке или какого-то другого инспектора. Внутрь они стараются не заходить», - рассказал он.
Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предложил ввести налог на разведение животных для тех, кто желает заработать на продаже сельскохозяйственной продукции. Слова парламентария приводит «Российская газета».
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