Дачники и «дань». В России спорят о налогах для огородников

Хозпостройку с фундаментом собственник обязан зарегистрировать в Росреестре и платить за нее налог. Дачник освобождается от его уплаты, если площадь строения не превышает 50 квадратных метров, отметил Гаврилов.

В Федеральной кадастровой палате уточнили, что для регистрации объекта недвижимости надо обратиться с заявлением и необходимым пакетом документов в Росреестр. При этом оформить недвижимость, расположенную в другом городе, можно в городе проживания собственника.

Замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова пояснила НСН, что объекты на садовых земельных участках, сведения о которых были внесены в ЕГРН до начала 2019 года с назначением «жилое» и «жилое строение», признаются жилыми домами. При этом здания с назначением «нежилое», не считая гаражей и хозяйственных построек, признаются садовыми домами, сказала эксперт.