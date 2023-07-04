В Госдуме предложили разработать мобильное приложение для дачников

По его словам, новое приложение позволит голосовать за важные для садоводов вопросы (это снизит необходимость общих собраний), а также совершать коммунальные платежи, знакомиться с изменениями в российском законодательстве, обмениваться опытом и общаться с местным руководством.

Кроме того, подчеркнул Чаплин, посредством приложения дачники смогут работать с Росреестром.

Ранее Чаплин предложил ввести налог на разведение животных для тех, кто желает заработать на продаже сельскохозяйственной продукции. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

