В Союзе садоводов рассказали, как отразятся налоговые льготы на дачниках

Руководитель общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова в беседе с НСН объяснила, как изменения в Налоговом кодексе отразятся на так называемых дачниках-«одиночках»

«Раньше с ними составлялись договоры, по сути договоры аренды, которые действуют еще до конца этого года. Сейчас им, в принципе, можно не заключать договоры, потому что они уравнены в правах и обязанностях. То есть теперь они присутствуют на собрания и голосуют, но в то же время взносы членские целевые, которые положено вносить членам СНТ, они тоже обязаны платить. Поэтому по сути необходимость в договорах отпала. Поскольку они уравнены в правах, то получается, что и их взносы полноценные, как и у членов товарищества они не облагаются налогом. То есть договор мы с ними не составляем и никакого налога на прибыль с них не берем», - объяснила она.

Ранее Людмила Бурякова в эфире НСН пояснила, зачем владельцы загородной недвижимости начали ее спешно продавать и призвала дачников не паниковать из-за налогов. Она не исключила, что причиной такой тенденции стала дачная реформа, согласно которой в будущем россиянам придется регистрировать дачи и платить налог. По ее мнению, именно недостаточная информированность в этом вопросе вызывает у дачников панику.

