В Союзе садоводов рассказали, как отразятся налоговые льготы на дачниках
Руководитель общественной приемной Союза садоводов России объяснила в эфире НСН принцип действия новых налоговых льгот для дачников и огородников.
В России вступили в силу налоговые льготы для дачников и огородников. Теперь взносы индивидуальных владельцев садовых или огородных участков освобождены от налога на прибыль. Такие поправки в Налоговый кодекс России вступили в силу сегодня, 29 октября.
Ранее от уплаты налога на сумму таких платежей были освобождены только СНТ (Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества). В отношении взносов садоводов и огородников, которые не входят в товарищества, льгота не действовала. Новые поправки восстановили статус-кво. Теперь их платежи также не будут учитываться при налогообложении прибыли садоводческих или огороднических товариществ.
Руководитель общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова в беседе с НСН объяснила, как изменения в Налоговом кодексе отразятся на так называемых дачниках-«одиночках»
«Раньше с ними составлялись договоры, по сути договоры аренды, которые действуют еще до конца этого года. Сейчас им, в принципе, можно не заключать договоры, потому что они уравнены в правах и обязанностях. То есть теперь они присутствуют на собрания и голосуют, но в то же время взносы членские целевые, которые положено вносить членам СНТ, они тоже обязаны платить. Поэтому по сути необходимость в договорах отпала. Поскольку они уравнены в правах, то получается, что и их взносы полноценные, как и у членов товарищества они не облагаются налогом. То есть договор мы с ними не составляем и никакого налога на прибыль с них не берем», - объяснила она.
Ранее Людмила Бурякова в эфире НСН пояснила, зачем владельцы загородной недвижимости начали ее спешно продавать и призвала дачников не паниковать из-за налогов. Она не исключила, что причиной такой тенденции стала дачная реформа, согласно которой в будущем россиянам придется регистрировать дачи и платить налог. По ее мнению, именно недостаточная информированность в этом вопросе вызывает у дачников панику.
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