В Госдуме предложили ввести налог на разведение животных на даче

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предложил ввести налог на разведение животных для тех, кто желает заработать на продаже сельскохозяйственной продукции. Слова парламентария приводит «Российская газета».

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Законодатель отметил, что выращивать живность на даче для себя можно. При этом необходимо своевременно устранять запах и отходы, подчеркнул он.

По мнению Чаплина, для желающих выращивать на загородном участке животных с целью получения прибыли можно ввести дополнительный налог. Деньги пойдут на нужды садового некоммерческого товарищества, уточнил депутат.

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров принес извинения за проблемы при внедрении института единого налогового счета, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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