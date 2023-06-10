В Госдуме раскрыли способы оформления в собственность заброшенного садового участка соседей

Заброшенный более трех лет дачный участок или тот, что используют с нарушением разрешенного назначения земли могут изъять у недобросовестного собственника по решению суда. Парламентарий отметил, что изъятие производится в пользу муниципального образования. В этом случае участок может не достаться соседу-заявителю.



В другом случае землю могут признать бесхозной, если собственник отказался от прав на нее или умер, а наследники не успели вступить в права собственности. Росреестр имеет право принять на учет землю с таким статусом даже без судебного решения. Но в этой ситуации не гарантируется смена собственника, пишет Газета.ru.



Если собственник не предъявляет свои права на землю более 15 лет, а в это время за участком ухаживает другой человек или открыто проживает в брошенном доме, может действовать право приобретательной давности.

«В этом случае для пользователя появляется возможность стать полноправным собственником», — отметил Чаплин.



По его словам, при наличии в реестре записи о собственнике приобретательная давность не будет учитываться.

Ранее Никита Чаплин предложил ввести налог на разведение животных для тех, кто желает заработать на продаже сельскохозяйственной продукции. Слова парламентария приводит «Российская газета».

