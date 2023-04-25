«Чиновники не заходят»: Дачников проверяет только пожарный инспектор
Глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов заявил, что сегодня не существует дачной полиции, которая выявляет все нарушения.
На дачные участки с проверкой заходит только пожарный инспектор, заявил глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов в пресс-центре НСН.
«Надо помнить, что у нас не существует специальной дачной полиции или дружинников, которые ходят и выявляют нарушения. Сегодня никто не выявляет нарушения, только один пожарный инспектор иногда заходит. Больше чиновники не заходят на дачные участки, я за свою жизнь не видел прокурора на дачном участке или какого-то другого инспектора. Внутрь они стараются не заходить», - рассказал он.
Ранее руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко в пресс-центре НСН назвал основные нарушения среди дачников.
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