Эксперт предупредил дачников о штрафах до полумиллиона рублей за пал травы

Как отметил эксперт, чаще всего владельцев земельных участков штрафуют за пал травы. В отдельных случаях сумма взыскания может достигать 500 тысяч рублей. Поджигать траву весной нельзя, так как это ухудшает состояние плодородного слоя земли, убивает насекомых и грызунов и представляет огромную пожарную опасность.

«За это штраф до пяти тысяч рублей, но если в результате пала травы сгорел лес, то за это может уже грозить уголовное наказание в виде штрафа до полумиллиона рублей или даже лишения свободы», – рассказал Мезенцев.

Эксперт добавил, что в случаях, если из-за сжигания травы пострадала постройка или забор на чужом участке, придется возместить ущерб.

Кроме того, Мезенцев рассказал, что дачников часто штрафуют за мойку машины в неположенном месте. Она регулируется законодательством региона: например, в Москве и Подмосковье помыть автомобиль можно только в специальных местах.

«Некоторые экономят на автомойках и после зимы приезжают на дачу, чтобы помыть машину. Такие люди не понимают, что все химические вещества вроде масла, бензина и остатков зимних реагентов будут попадать в почву. Штраф за мойку машины – до пяти тысяч рублей в столичном регионе», – отметил эксперт.

