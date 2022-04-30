Эксперт предупредил дачников о штрафах до полумиллиона рублей за пал травы
Российские дачники допускают типичные правонарушения, за которые приходится платить штраф. Какие санкции ожидают нарушителей, рассказал директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев в интервью радио Sputnik.
Как отметил эксперт, чаще всего владельцев земельных участков штрафуют за пал травы. В отдельных случаях сумма взыскания может достигать 500 тысяч рублей. Поджигать траву весной нельзя, так как это ухудшает состояние плодородного слоя земли, убивает насекомых и грызунов и представляет огромную пожарную опасность.
«За это штраф до пяти тысяч рублей, но если в результате пала травы сгорел лес, то за это может уже грозить уголовное наказание в виде штрафа до полумиллиона рублей или даже лишения свободы», – рассказал Мезенцев.
Эксперт добавил, что в случаях, если из-за сжигания травы пострадала постройка или забор на чужом участке, придется возместить ущерб.
Кроме того, Мезенцев рассказал, что дачников часто штрафуют за мойку машины в неположенном месте. Она регулируется законодательством региона: например, в Москве и Подмосковье помыть автомобиль можно только в специальных местах.
«Некоторые экономят на автомойках и после зимы приезжают на дачу, чтобы помыть машину. Такие люди не понимают, что все химические вещества вроде масла, бензина и остатков зимних реагентов будут попадать в почву. Штраф за мойку машины – до пяти тысяч рублей в столичном регионе», – отметил эксперт.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 710 / сут.
Умерли
376 тыс.+161 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 041 / сут.
- Эксперт предупредил дачников о штрафах до полумиллиона рублей за пал травы
- СМИ: США хотят переманить на работу российских специалистов
- На Чукотке отменят масочный режим
- Лавров призвал США и НАТО перестать поставлять Киеву вооружение
- Киевская полиция опровергла заявления Зеленского о новой «братской могиле»
- Лавров: Россия выдержала санкционное давление Запада
- СМИ: Самолет Шольца пересек Северный полюс, чтобы облететь Россию
- В Италии рассказали об устроенной Россией «ловушке» для евро
- Живущие за рубежом россияне смогут получать пенсии на свои российские счета
- СМИ: На Украине арестовали активы компаний российского бизнесмена Фридмана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru