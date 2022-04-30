Эксперт предупредил дачников о штрафах до полумиллиона рублей за пал травы

Российские дачники допускают типичные правонарушения, за которые приходится платить штраф. Какие санкции ожидают нарушителей, рассказал директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев в интервью радио Sputnik.

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Как отметил эксперт, чаще всего владельцев земельных участков штрафуют за пал травы. В отдельных случаях сумма взыскания может достигать 500 тысяч рублей. Поджигать траву весной нельзя, так как это ухудшает состояние плодородного слоя земли, убивает насекомых и грызунов и представляет огромную пожарную опасность.

«За это штраф до пяти тысяч рублей, но если в результате пала травы сгорел лес, то за это может уже грозить уголовное наказание в виде штрафа до полумиллиона рублей или даже лишения свободы», – рассказал Мезенцев.

Эксперт добавил, что в случаях, если из-за сжигания травы пострадала постройка или забор на чужом участке, придется возместить ущерб.

Кроме того, Мезенцев рассказал, что дачников часто штрафуют за мойку машины в неположенном месте. Она регулируется законодательством региона: например, в Москве и Подмосковье помыть автомобиль можно только в специальных местах.

«Некоторые экономят на автомойках и после зимы приезжают на дачу, чтобы помыть машину. Такие люди не понимают, что все химические вещества вроде масла, бензина и остатков зимних реагентов будут попадать в почву. Штраф за мойку машины – до пяти тысяч рублей в столичном регионе», – отметил эксперт.

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ФОТО: РИА Новости
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