Черви в банках: Роспотребнадзор проверил «Дикси» и «Пятерочку»
Обнаружение червей в консервах — не первый случай выявления нарушений в товарах крупных торговых сетей за последнее время.
В продукции торговых сетей «Пятерочка» и «Дикси» обнаружили червей. Речь идет о личинках паразитов в рыбных консервах. В связи с этим Роспотребнадзор инициировал проверку в магазинах крупных ТС в Москве. Однако это уже не первый случай выявления некачественной продукции за последнее время. В прошлые разы ситуация была связана с зефиром и готовыми салатами. Последние даже привели к летальным исходам из-за ботулизма.
ПРОВЕРКА ЧЕРВЕЙ
В Москве специалисты Роспотребнадзора провели проверку после появления информации о наличии в рыбных консервах «Рыбные консервы стерилизованные. Печень минтая по-приморски тихоокеанская измельченная» личинок червей. Известно, что эта продукция продавалась на полках магазинов крупных торговых сетей «Пятерочка» и «Дикси».
В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что эксперты петербургской лаборатории изучили содержимое консервов и обнаружили там личинки нематод рода Anisakis. После этого сотрудники ведомства проверили пять магазинов «Пятерочка» и пять «Дикси», но не обнаружили рыбные консервы этого вида в продаже.
Речь идет о продукции компании «Дефриз» из Владивостока. Представители московского управления Роспотребнадзора уже обратились к коллегам из Приморского края, сообщив о возможных нарушениях этой организации.
До этого в Сети появилась информация, что в московских и петербургских магазинах обнаружили консервы с червями и их личинками, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Сообщалось, что их нашли в продукции производителей «Дефриз», «Мурман-рыба» и «Прибой», которая продавалась в «Пятерочках» и «Дикси».
При этом представители компании «Дефриз» отрицают свою вину, объясняя, что не выпускали консервы с 2023 года. В свою очередь представители «Прибоя» заверили, что их продукция соответствует требованиям технического регламента, а в организации «Мурман-рыба» утверждают, что это вовсе не их продукция, так как маркировка на банках не совпадает.
На фоне случившегося в магазинах начались внутренние проверки.
ЗЕФИР И «САЛАТЫ С БОТУЛИЗМОМ»
«Червивый скандал» не единственный за последнее время. Так, например, в октябре стало известно, что сотни россиян отравились зефиром из сети магазинов «Вкус Вилл». Telegram-канал «Mash» сообщал, что покупатели жаловались на боли в животе, диарею и тошноту. По данным издания, причиной отравления сотни потребителей мог стать мальтит. Это сахарозаменитель, который вызывает слабительное действие. Данное вещество не рекомендовано детям, подросткам и беременным женщинам.
Тогда в сети заверили, что продукция «ВВ» качественная, и в ответ на жалобу покупателей посоветовали им обратиться к врачам. Однако позже «ВкусВилл» все-таки снял этот зефир с продажи.
Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с НСН объяснил, что мальтит является побочным продуктом и дешевой заменой сахара.
«Мальтит — это продукт, побочный для производства разного рода вещей, которые используются потом в дальнейшем при производстве напитков и прочего. Это дешевый сахар, дешевле свекольного. Он почему-то стал сейчас сахарозаменителем, но я считаю, что сейчас нужно снимать с продажи все продукты с таким содержанием. Уже есть пострадавшие. Если бы была цифровая маркировка таких изделий, очень легко было бы снять с продаж. В программе можно было бы включить сигнал "стоп", чтобы больше никто не пострадал во всех регионах России. Должна последовать серьезная инспекция», - добавил он.
При этом летом в России разгорелся серьезный скандал из-за отравления готовой едой сервиса «Кухня на районе». Тогда сотни людей обратились в больницы после употребления в пищу салатов с тунцом и лобио от этой компании. В нескольких регионах России даже были зафиксированы случаи летального исхода, связанные с этой болезнью.
В деятельности фирмы были выявлены нарушения, в цехах специалисты обнаружили антисанитарные условия. Сотрудники «Кухни» пытались скрыть правду. В итоге суд в Москве приостановил работу сервиса на некоторое время.
Ранее куратор программы магистратуры «Бренд-менеджмент» в Высшей школе брендинга Александр Деменко в интервью НСН заметил, что сервис доставки еды «Кухня на районе» не сможет работать под прежним названием из-за дурной репутации после ситуации с ботулизмом, которая заставит владельцев сделать ребрендинг.
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