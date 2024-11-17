Черви в банках: Роспотребнадзор проверил «Дикси» и «Пятерочку»

ПРОВЕРКА ЧЕРВЕЙ

В Москве специалисты Роспотребнадзора провели проверку после появления информации о наличии в рыбных консервах «Рыбные консервы стерилизованные. Печень минтая по-приморски тихоокеанская измельченная» личинок червей. Известно, что эта продукция продавалась на полках магазинов крупных торговых сетей «Пятерочка» и «Дикси».

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что эксперты петербургской лаборатории изучили содержимое консервов и обнаружили там личинки нематод рода Anisakis. После этого сотрудники ведомства проверили пять магазинов «Пятерочка» и пять «Дикси», но не обнаружили рыбные консервы этого вида в продаже.

Речь идет о продукции компании «Дефриз» из Владивостока. Представители московского управления Роспотребнадзора уже обратились к коллегам из Приморского края, сообщив о возможных нарушениях этой организации.