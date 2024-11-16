Число обратившихся к врачам после обеда в школе в Новочебоксарске выросло до 205

Количество обратившихся к врачам после посещения школьной столовой в Новочебоксарске выросло до 205 человек, сообщили в Минздраве Чувашии.

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Шесть детей находятся в состоянии средней степени тяжести после отравления. Всего 199 пациентов, включая 7 взрослых, имеют легкую степень тяжести и проходят лечение амбулаторно.

Напомним, 15 ноября стало известно, что в Новочебоксарске 163 человека обратились к медикам после посещения столовой в школе №4. По данным Роспотребнадзора Чувашии, у пострадавших обнаружили РНК норовируса.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
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