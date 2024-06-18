Ботулизм шагает по стране: Случаи болезни фиксируют в разных регионах России

Помимо этого, шесть случаев ботулизма было зарегистрировано также в Казани. Об этом сообщали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан. В ведомстве уточняли, что все граждане почувствовали себя плохо после употребления «Салата лобио». Региональное следственное управление СК РФ сообщало, что следователи завели уголовное дело по данному происшествию.

РЕАКЦИЯ И МЕРЫ

Роспотребнадзор 15 июня сообщал, что специалисты начали эпидемиологическое расследование в связи со случаями заражения ботулизмом. Также был приостановлен оборот продукции «Салат лобио» изготовителя «ЛОКАЛКИТЧЕН» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя «Гастропорт». Информация была опубликована в Telegram-канале ведомства.

«Оборот продукции этих производителей решением регионального управления Роспотребнадзора приостанавливается до окончания санитарно-эпидемиологического расследования», — уточнялось в сообщении.

Сеть магазинов «Вкусвилл», в свою очередь, после тревожных новостей остановила поставки от компании «Гастропорт», сообщала пресс-служба ретейлера.

Представители магазина уточняли, что подтвержденных случаев приобретения некачественного товара во «Вкусвилле» зафиксировано не было, но более точные выводы можно будет сделать только после более полной проверки.

На фоне быстрого роста числа заболевших глава Союза потребителей Петр Шелищ заявил НСН, что такие вспышки массовых пищевых отравлений — не редкая история и для исправления ситуации необходимо отменить мораторий на проверки заведений общепита Роспотребнадзором.

Как правило, при таких массовых отравлениях речь идет о том, что в процессе приготовления были нарушены санитарно-гигиенические нормы. Это стало достаточно типичным и будет происходить все чаще из-за того, что общепит уже больше двух лет (с апреля 2022 года), как и торговля, находится под мораторием на проверки Роспотребнадзора», - пояснил он.