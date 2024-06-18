Ботулизм шагает по стране: Случаи болезни фиксируют в разных регионах России
Пока Роспотребнадзор проводит проверку из-за случаев ботулизма в регионах России, а магазины останавливают сотрудничество с фирмой «ЛОКАЛКИТЧЕН», инфекционист Георгий Викулов призвал обезопасить самих себя в эфире НСН.
Инфекционное заболевание ботулизм захватило Россию. Первые случаи болезни были зафиксированы 15 июня, тогда стало известно, что несколько человек были госпитализированы из-за подозрения на ботулизм. Об этом сообщали Telegram-каналы Mash и Shot.
Люди почувствовали себя плохо после того, как поели «салат лобио» и «салат с тунцом, яблоком и фасолью» из сервиса «Кухня на районе». К расследованию сразу подключился Роспотребнадзор. Далее ситуация развивалась стремительно и вскоре число госпитализированных граждан в России выросло до 149 человек.
ЧТО ЗА ЗВЕРЬ ТАКОЙ?
Ботулизм – это инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку. Оно возникает, если человек употребил в пищу продукты, которые содержат возбудитель ботулизма. Заболевание характеризуется поражением нервной системы. Как правило, инкубационный период длится от двух часов до пяти суток от момента употребления некачественной пищи.
К основным симптомам пищевого ботулизма относят тошноту и рвоту, затрудненное дыхание, размытое или двойное зрение, сухость во рту, судороги в животе, головокружение, затуманенное зрение, а также затрудненные глотание и речь.
КАКИЕ РЕГИОНЫ ЗАТРОНУТЫ
Впервые информация о заболевании стала появляться в Москве. Так, 17 июня стало известно о более 120 пострадавших, обратившихся с симптомами отравления и подозрением на ботулизм в столичные больницы. При этом 55 из них находились в тяжелом состоянии, сообщала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что угрозы для жизни пациентов нет, и все они проходят необходимое обследование.
Позднее Telegram-канал «112» сообщил, что четырех человек с признаками ботулизма госпитализировали в Нижнем Новгороде. По данным канала, пострадавших в тяжёлом состоянии доставили в инфекционную больницу №2. В материале уточнялось, что все пострадавшие заказывали еду через сервис доставки «Кухня на районе». Позднее число госпитализированных в регионе выросло до 12 человек. Также было заведено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Помимо этого, шесть случаев ботулизма было зарегистрировано также в Казани. Об этом сообщали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан. В ведомстве уточняли, что все граждане почувствовали себя плохо после употребления «Салата лобио». Региональное следственное управление СК РФ сообщало, что следователи завели уголовное дело по данному происшествию.
РЕАКЦИЯ И МЕРЫ
Роспотребнадзор 15 июня сообщал, что специалисты начали эпидемиологическое расследование в связи со случаями заражения ботулизмом. Также был приостановлен оборот продукции «Салат лобио» изготовителя «ЛОКАЛКИТЧЕН» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя «Гастропорт». Информация была опубликована в Telegram-канале ведомства.
«Оборот продукции этих производителей решением регионального управления Роспотребнадзора приостанавливается до окончания санитарно-эпидемиологического расследования», — уточнялось в сообщении.
Сеть магазинов «Вкусвилл», в свою очередь, после тревожных новостей остановила поставки от компании «Гастропорт», сообщала пресс-служба ретейлера.
Представители магазина уточняли, что подтвержденных случаев приобретения некачественного товара во «Вкусвилле» зафиксировано не было, но более точные выводы можно будет сделать только после более полной проверки.
На фоне быстрого роста числа заболевших глава Союза потребителей Петр Шелищ заявил НСН, что такие вспышки массовых пищевых отравлений — не редкая история и для исправления ситуации необходимо отменить мораторий на проверки заведений общепита Роспотребнадзором.
Как правило, при таких массовых отравлениях речь идет о том, что в процессе приготовления были нарушены санитарно-гигиенические нормы. Это стало достаточно типичным и будет происходить все чаще из-за того, что общепит уже больше двух лет (с апреля 2022 года), как и торговля, находится под мораторием на проверки Роспотребнадзора», - пояснил он.
Шелищ также рассказал, что пострадавшие смогут получить компенсацию.
«Если будет установлен факт опасности исследуемых образцов пищи, если выявят виновных, то каждый потребитель вправе предъявить виновнику своих неприятностей требования о возмещении морального вреда … Каждый оценивает сам для себя, насколько он физически и нравственно пострадал», - отметил он.
В свою очередь, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в интервью НСН подтвердил, что пострадавшие от массового пищевого отравления смогут получить серьезные компенсации, если пролежат в больнице больше 21 дня или станут инвалидами.
«Многое зависит от последствий, в том числе, имеет значение время госпитализации. Если человек провел в больнице больше 21 дня, это квалифицируется как средняя тяжесть вреда здоровью со всеми вытекающими. Если средняя тяжесть, это уже серьезные суммы», - пояснил он.
ПОСЛЕДСТВИЯ БОЛЕЗНИ
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил НСН, что ботулизм - серьезное инфекционное заболевание, которое связано с бактериальной палочкой, производящей один из самых сильных токсинов на нашей планете. Он отметил, что после заболевания у организма не развивается иммунитет к этой инфекции, поэтому возможно повторное заражение.
Помимо этого, врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что ботулизм является жизнеугрожающим заболеванием. Самые страшные симптомы болезни — это нарушение дыхания, паралич конечностей и проблемы в работе сердца. Поэтому, если вовремя не принять медицинские меры, то последствия могут быть очень тяжелые, вплоть до летального исхода, приводят его слова RTVI.
Также к возможным осложнениям после ботулизма относят гнойные трахеобронхиты, аспирационную пневмонию и гнойный паротит.
КАК ИЗБЕЖАТЬ ЗАРАЖЕНИЯ?
В первую очередь, необходимо понимать, что есть группа продуктов, которые находятся в зоне риска. Это консервы, мясные изделия в вакуумных упаковках, соленья, салаты и грибы, подчеркнул Викулов.
«Одним из серьезных признаков возможного наличия заражения является бомбаж банок, вздутие крышек жестяных банок», - уточнил он.
Чтобы обезопасить себя, нужно обязательно смотреть срок годности консервированной продукции и, возможно, даже прокипятить ее около получаса при температуре 100 градусов Цельсия. Если речь идет о соленых или копченых продуктах, то их следует хранить при температуре 8-10 градусов Цельсия, порекомендовал Викулов.
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