Макароны или антисанитария? В якутской школе отравились почти 30 детей
29 учеников спортивной школы Мегино-Кангаласского района Якутии попали в больницу с отравлением.
В Якутии произошло массовое отравление учеников начальных классов одной из республиканских школ. Там в больницу с рвотой и температурой попали почти 30 детей. Среди возможных причин отравления называют употребление учениками в пищу макарон с колбасой из школьной столовой. Однако стали ли причиной случившегося некачественные продукты, или антисанитария в учебном заведении, предстоит выяснить специалистам.
МАССОВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ
Стало известно, что в спортивной среднеобразовательной школе в Мегино-Кангаласском районе Якутии массово отравились дети. В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что 4 октября в правоохранительные органы поступила информация об ухудшении состояния здоровья учеников образовательного учреждения.
«Первый вызов в скорую помощь произошел в 17:25. Затем звонки начали поступать и из других сел Мегино-Кангаласского района. Все дети являются воспитанниками Харанской спортшколы. Это ребята 2014-2016 годов рождения», - рассказала уполномоченный по правам ребенка в республике Саха (Якутия) Туйаара Васильева, слова которой приводит издание «Аиф-Якутия».
Известно, что дети жаловались на боль в животе и рвоту. Отмечалось, что ученикам начальных классов стало плохо после того, как они приняли пищу в столовой в Харанской ССОШ им. И. Г. Игнатьева.
«С симптомами пищевого отравления они доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается врачебная помощь», - добавили в региональном СК.
Изначально точное количество пострадавших детей было неизвестно. Позже Министерство образования и науки Республики Саха объявило о 27 отравившихся. Однако потом в региональном Минздраве сообщили, что число пострадавших воспитанников школы Мегино-Кангаласского района увеличилось до 29. По информации ведомства, 25 из них были госпитализированы в инфекционное отделение, еще четверо детей получают амбулаторное лечение.
«В настоящее время их состояние стабильное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», - уточнили в Минздраве региона, добавив, что всех пострадавших уже осмотрели врачи-инфекционисты Детской инфекционной клинической больницы.
По факту случившегося была организована процессуальная проверка. В настоящий момент правоохранители устанавливают все причины произошедшего.
Прокуратура Якутии также возбудила проверку. В ведомстве оценят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства. Республиканский Роспотребнадзор тоже начал санитарно-эпидемиологическое расследование.
ПРИЧИНА ОТРАВЛЕНИЯ: МАКАРОНЫ С КОЛБАСОЙ?
Среди возможных причин отравления почти 30 детей, по предварительным данным, называют то, что накануне все попавшие в больницу школьники съели в столовой макароны и колбасу. По информации «Аиф-Якутия», именно эти продукты были в тот день в меню. Отмечается, что всего до ЧП там пообедали 69 учеников, однако признаки отравления возникли лишь у 26.
Специалисты собираются взять образцы продукции и смывы с поверхностей в школьной столовой и определить лабораторным путем, что именно стало причиной массового отравления школьников. К тому же эксперты оценят условия приготовления блюд в столовой в ССОШ им. И. Г. Игнатьева.
В Сети пользователи уже поинтересовались, проходили ли сотрудники образовательного учреждения медосмотр, и даже предположили, что после случившегося школу могут закрыть.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Крыму возбудили уголовное дело после массового отравления граждан едой из доставки.
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