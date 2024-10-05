Макароны или антисанитария? В якутской школе отравились почти 30 детей

МАССОВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ

Стало известно, что в спортивной среднеобразовательной школе в Мегино-Кангаласском районе Якутии массово отравились дети. В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что 4 октября в правоохранительные органы поступила информация об ухудшении состояния здоровья учеников образовательного учреждения.

«Первый вызов в скорую помощь произошел в 17:25. Затем звонки начали поступать и из других сел Мегино-Кангаласского района. Все дети являются воспитанниками Харанской спортшколы. Это ребята 2014-2016 годов рождения», - рассказала уполномоченный по правам ребенка в республике Саха (Якутия) Туйаара Васильева, слова которой приводит издание «Аиф-Якутия».

Известно, что дети жаловались на боль в животе и рвоту. Отмечалось, что ученикам начальных классов стало плохо после того, как они приняли пищу в столовой в Харанской ССОШ им. И. Г. Игнатьева.