Специалисты Роспотребнадзора проверяют консервы с червями в магазинах

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Москве проводят проверку после того, как в интернете появилась информация о наличии рыбных консервов с личинками паразитов, которые продаются в сетевых магазинах «Пятерочка» и «Дикси», сообщает пресс-служба ведомства.

Консервы «Печень минтая по-приморски тихоокеанская измельченная» были изучены экспертами петербургской лаборатории. Обнаружены нежизнеспособные личинки нематод рода Anisakis.

После этого сотрудники ведомства проверили пять «Пятерочек» и пять «Дикси», где не обнаружили данные рыбные консервы в продаже.

Ранее в «Шереметьево» усилили контроль за консервами на фоне массового отравления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

