Специалисты Роспотребнадзора проверяют консервы с червями в магазинах
Сотрудники управления Роспотребнадзора по Москве проводят проверку после того, как в интернете появилась информация о наличии рыбных консервов с личинками паразитов, которые продаются в сетевых магазинах «Пятерочка» и «Дикси», сообщает пресс-служба ведомства.
Консервы «Печень минтая по-приморски тихоокеанская измельченная» были изучены экспертами петербургской лаборатории. Обнаружены нежизнеспособные личинки нематод рода Anisakis.
После этого сотрудники ведомства проверили пять «Пятерочек» и пять «Дикси», где не обнаружили данные рыбные консервы в продаже.
Ранее в «Шереметьево» усилили контроль за консервами на фоне массового отравления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru