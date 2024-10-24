Роспотребнадзор нашел нарушения в работе выпускавшей зефир фабрики «Сокол»

Уточняется, что речь идёт о неудовлетворительном содержании производственных помещений и технологического оборудования, нарушении условий хранения и отсутствии подтверждения сроков годности на продукцию.

«Деятельность фабрики приостановлена на основании протокола о временном запрете... действие деклараций о соответствии на данную продукцию прекращено», - отметили в Роспотребнадзоре.

В сообщении также говорится, что торговые сети приостановили реализацию выпущенного предприятием зефира.

Ранее в СМИ появилась информация, что сотни покупателей пожаловались на плохое самочувствие из-за зефира, приобретённого в популярных торговых сетях, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

