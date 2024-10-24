Роспотребнадзор нашел нарушения в работе выпускавшей зефир фабрики «Сокол»
Сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения в деятельности ООО «Кондитерская фабрика «Сокол», производившей зефир без сахара. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Московской области.
Уточняется, что речь идёт о неудовлетворительном содержании производственных помещений и технологического оборудования, нарушении условий хранения и отсутствии подтверждения сроков годности на продукцию.
«Деятельность фабрики приостановлена на основании протокола о временном запрете... действие деклараций о соответствии на данную продукцию прекращено», - отметили в Роспотребнадзоре.
В сообщении также говорится, что торговые сети приостановили реализацию выпущенного предприятием зефира.
Ранее в СМИ появилась информация, что сотни покупателей пожаловались на плохое самочувствие из-за зефира, приобретённого в популярных торговых сетях, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru