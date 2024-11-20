Депутат Бессараб: С 1 января повысят пенсии работающим и неработающим россиянам

Пенсии работающих и неработающих граждан повысят в России с 2025 года. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру».

Как отметила парламентарий, с 1 января страховая пенсия всех россиян будет повышена на 7,3%.

«Если это не будет соответствовать уровню инфляции, то правительство будет наделено полномочиями по увеличению такой индексации до 1 февраля 2025 года», — сообщила Бессараб.

Кроме того, с 1 апреля следующего года в стране увеличат социальную пенсию, она вырастет на 14,75%.

Ранее сенатор Ольга Епифанова рассказала, что минимальное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, необходимое для выхода на пенсию, в 2025 году будет увеличено до 30 единиц, напоминает Ura.ru.

