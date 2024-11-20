Депутат Бессараб: С 1 января повысят пенсии работающим и неработающим россиянам
Пенсии работающих и неработающих граждан повысят в России с 2025 года. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру».
Как отметила парламентарий, с 1 января страховая пенсия всех россиян будет повышена на 7,3%.
«Если это не будет соответствовать уровню инфляции, то правительство будет наделено полномочиями по увеличению такой индексации до 1 февраля 2025 года», — сообщила Бессараб.
Кроме того, с 1 апреля следующего года в стране увеличат социальную пенсию, она вырастет на 14,75%.
Ранее сенатор Ольга Епифанова рассказала, что минимальное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, необходимое для выхода на пенсию, в 2025 году будет увеличено до 30 единиц, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Китай отказал США во встрече министров обороны
- Rutube запустит свой телеканал
- Депутат Бессараб: С 1 января повысят пенсии работающим и неработающим россиянам
- В МВД назвали обязательные отметки в паспорте гражданина России
- Макрон призвал Путина к деэскалации напряженности вокруг Украины
- В Госдуме заявили, что рабочий день 28 декабря не будет сокращенным
- Прослушивания песен Кадышевой выросли на стримингах в семь раз
- СМИ: У Украины есть 50 американских ракет ATACMS
- Депутат Шеремет назвал угрозы Зеленского абсурдом
- Япония упростила визовые требования для граждан России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru