Путин увеличил период выплаты накопительной пенсии

Глава государства Владимир Путин подписал закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2025 год до 22,5 года, сообщает «Лента.ру».

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Из документа следует, что в 2021-2024 годах ожидаемый период выплаты накопительной пенсии равнялся 22 годам. Продолжительность ожидаемого периода выплаты определена на основании данных статистики о продолжительности жизни пожилых граждан.

Россияне могут увеличить размер выплат по старости, отложив выход на пенсию. Также для увеличения пенсии россияне могут докупить пенсионные баллы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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