Путин увеличил период выплаты накопительной пенсии
Глава государства Владимир Путин подписал закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2025 год до 22,5 года, сообщает «Лента.ру».
Из документа следует, что в 2021-2024 годах ожидаемый период выплаты накопительной пенсии равнялся 22 годам. Продолжительность ожидаемого периода выплаты определена на основании данных статистики о продолжительности жизни пожилых граждан.
Россияне могут увеличить размер выплат по старости, отложив выход на пенсию. Также для увеличения пенсии россияне могут докупить пенсионные баллы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru