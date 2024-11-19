Депутат Арефьев заявил, что нынешние пенсии в России нарушают международные нормы

«Деньги у нас есть. У нас только на народ этих денег не хватает. В пенсионном фонде деньги есть, у государства эти деньги есть, 43 трлн бюджет. Не так много надо, чтобы пенсионерам заплатить 40% от средней зарплаты пенсию», — заверил он в беседе с NEWS.ru.

Как добавил Арефьев, индексация пенсий не имеет отношения к их увеличению, это лишь возврат покупательной способности рубля в условиях роста цен. При этом во всех европейских странах социальные выплаты для пожилых людей составляют в пересчете в российскую национальную валюту 200–300 тысяч рублей в месяц.

Ранее депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин сообщил, что справедливый размер пенсии неработающих россиян в 2025 году должен составлять 40% от средней зарплаты. В этом случае жители Москвы могли бы рассчитывать на 62,5 тысячи рублей, Мурманска — 33 тысячи рублей. Такая выплата позволяла бы покрывать расходы на базовые потребности: питание, одежду и жилье, напоминает «Радиоточка НСН».

