В Союзе пенсионеров назвали справедливой пенсию в 62,5 тысячи рублей для Москвы

«При этих условиях жители Москвы могут рассчитывать на сумму порядка 62,5 тыс. рублей, Мурманска — 33 тыс. рублей, а Краснодарского края — 30 тыс. рублей», - пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Никитина, справедливый размер пенсии – это выплата, которая позволила бы человеку покрыть расходы на базовые потребности: питание, одежду и жилье.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин допустил, что через 30 лет средний размер страховых пенсий по старости достигнет порядка 80 тысяч рублей. По его словам, этот показатель может превысить 100 тысяч рублей, однако подобное станет возможным в случае высоких темпов роста зарплат, напоминает «Радиоточка НСН».

