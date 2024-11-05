Экономист Балынин: Размер пенсии достигнет 80 тысяч рублей через 30 лет
Средний размер страховых пенсий по старости достигнет порядка 80 тысяч рублей через 30 лет. Об этом сайту aif.ru заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
По его словам, этот показатель может превысить 100 тысяч рублей, однако это станет возможным в случае высоких темпов роста зарплат.
Эксперт отметил, что влиять на средний размер пенсий будет дифференциация размеров получаемых выплат, которая «значительно меньше дифференциации размеров заработных плат».
«Это связано с тем, что при годовом заработке свыше предельного размера базы для обложения страховыми взносами у граждан не осуществляется формирование пенсионных прав. В 2024 году данный показатель равен 2 225 000 рублей, что эквивалентно 185 417 рублям ежемесячно», – заключил Балынин.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что средний размер страховой пенсии по старости в России в следующем году составит 24 тысячи рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru