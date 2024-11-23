До 1 декабря: Россиянам напомнили о необходимости оплатить налог на вклады
Обладателям вкладов это придется сделать впервые.
Россиянам напомнили о новом налоге на доходы с вкладов. При этом недавно облагаемую налогами сумму доходов от вкладов увеличили до 210 тысяч рублей. Однако россиян успокоили, что эти изменения в основном затронут обладателей более крупных депозитов.
НАЛОГ НА ВКЛАД
До 1 декабря 2024 года россиянам, у которых есть вклад, необходимо успеть впервые заплатить налог на доходы с процентов. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на основателя сервиса «Кредчек», финансиста Эльмана Мехтиева. Речь идет о налоге на доход, полученный с процентов по вкладам за 2023 год. Уведомление о необходимости заплатить налог будет автоматически направляться налогоплательщикам.
«Таким доходом считаются проценты, выплаченные по депозитам, сберегательным счетам, по остаткам на текущих счетах», - объяснил Мехтиев.
При этом, по словам специалиста, в поле зрения Федеральной налоговой службы (ФНС) попадут только те обладатели вкладов, чей доход, полученный с любых счетов в любой валюте, превысил 150 тысяч рублей.
Отмечается, что если за год общий доход гражданина, включающий зарплату, премии, прибыль по договорам гражданско-правового характера и другим сделкам, превысил 5 млн рублей, то налог составит 15% с суммы превышения. В остальных случаях — 13%.
Между тем, представители ФНС сообщили, что отдельно подавать декларацию по вкладам в российских банках будет не нужно. При этом сумму налога россияне смогут посмотреть в личном кабинете на сайте ведомства или в мобильном приложении.
Мехтиев подчеркнул, что граждане должны успеть заплатить этот налог до 1 декабря, но из-за того, что при оплате в личном кабинете срок зачисления средств составляет не менее трех рабочих дней, финансист посоветовал заранее перечислить необходимую сумму. Между тем, он напомнил, что налог на доходы физических лиц должны оплачивать все лица, являвшиеся налоговыми резидентами России в отчетном периоде, но с учетом льгот. Статус налогового резидента РФ получает любой человек, находившийся на территории страны 183 дня или более в течение 12 месяцев, добавил специалист.
ПОВЫШЕНИЕ ПОРОГА
До этого глава ФНС Даниил Егоров сообщил, что за 2023 год россиянам было начислено 114 млн рублей налогов на процентные доходы по вкладам, передает РБК.
При этом «Известия» также сообщали, что сумма дохода от вкладов, которая будет облагаться налогом, в 2024 году выросла до 210 тысяч рублей. По данным издания, это было вызвано повышением ключевой ставки до 21%, о котором было объявлено на заседании ЦБ 25 октября. Однако аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов успокоил россиян. Он рассказал, что, если на их депозитах лежит не более 1,1 млн рублей, сбор платить не придется.
В свою очередь президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в интервью НСН сообщил, что в России на вкладчиков с суммой остатка до 1 млн приходится 96% вкладов.
«Средний размер вклада физических лиц в первом полугодии составил 330 тысяч рублей. На вкладчиков с суммой остатка до 1 млн приходится 96% вкладов, вкладчики с суммой от 1 млн до 1,4 млн – это 1,6%, до трех млн – 1,7%, от трех млн до десяти млн – 0,6, свыше 10 млн – 0,1% вкладчиков. Если говорим про вклады по сумме в общем объеме, свыше десяти млн – это 30% всех вкладов. Эти 0,1% съедают 30% вкладов по сумме. От трех млн до десяти млн – 15% всех вкладов, до трех млн – 16,7%, от 1 млн до 1,4 млн – 10%, сумма всех вкладчиков до млн рублей – это 27,7%. Изменения затронут небольшую часть, это наиболее состоятельная часть граждан. Тех, у кого минимальные вклады, это повышение не коснется», - подчеркнул он.
Ранее управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что с 1 января 2025 года торговые центры будут платить «фантастические» налоги на прибыль и имущество, что приведет к росту цен для потребителей.
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