До 1 декабря: Россиянам напомнили о необходимости оплатить налог на вклады

НАЛОГ НА ВКЛАД

До 1 декабря 2024 года россиянам, у которых есть вклад, необходимо успеть впервые заплатить налог на доходы с процентов. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на основателя сервиса «Кредчек», финансиста Эльмана Мехтиева. Речь идет о налоге на доход, полученный с процентов по вкладам за 2023 год. Уведомление о необходимости заплатить налог будет автоматически направляться налогоплательщикам.

«Таким доходом считаются проценты, выплаченные по депозитам, сберегательным счетам, по остаткам на текущих счетах», - объяснил Мехтиев.

При этом, по словам специалиста, в поле зрения Федеральной налоговой службы (ФНС) попадут только те обладатели вкладов, чей доход, полученный с любых счетов в любой валюте, превысил 150 тысяч рублей.