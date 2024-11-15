В России увеличат минимальный коэффициент для выхода на пенсию до 30 единиц
В России с 2025 года увеличат минимальный коэффициент для выхода на пенсию до 30 единиц, сообщила сенатор Ольга Епифанова, передает РИА Новости.
Таким образом, повышение составит 1,8 единицы. При этом максимальное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) за год не превышает 10 единиц. Размер одного ИПК теперь составит почти 142,8 рубля.
Чем больше взносов платит работодатель, тем выше будет пенсия, добавила сенатор.
Также она напомнила, что пенсионеры могут получить субсидию на оплату коммунальных услуг, если расходы на ЖКУ превышают определенную часть месячного дохода, в Москве это 10% от дохода семьи. По ее словам, для пенсионеров предусмотрена компенсация расходов на капитальный ремонт. Для россиян старше 70 лет предусмотрен возврат 50% стоимости, старше 80 лет — 100%.
Россияне в 2024 году смогут получить свои пенсионные накопления разовой выплатой, если их сумма не превышает 351 тысячу рублей, а в 2025 году сумма единовременной выплаты составит до 412 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru