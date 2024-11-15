В России увеличат минимальный коэффициент для выхода на пенсию до 30 единиц

В России с 2025 года увеличат минимальный коэффициент для выхода на пенсию до 30 единиц, сообщила сенатор Ольга Епифанова, передает РИА Новости.

Таким образом, повышение составит 1,8 единицы. При этом максимальное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) за год не превышает 10 единиц. Размер одного ИПК теперь составит почти 142,8 рубля.