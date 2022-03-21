«Большой проблемы нет»: Депутат рассказал, как иностранным студентам помогают в России
Депутат Владимир Сипягин рассказал, что российские студенты, которых отчислили из иностранных вузов, смогут продолжить полноценное обучение в достойных университетах нашей страны.
На фоне антироссийских санкций в нашей стране у иностранных студентов не наблюдается большое количество проблем, все вопросы решаются сразу. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил экс-губернатор Владимирской области, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин.
Из-за антироссийских санкций и блокировки международных платежных систем в России многие иностранные студенты столкнулись с денежными проблемами, в том числе с невозможностью оплатить обучение и общежития. Сипягин отметил, что проблемы не поступления денег студентам из-за «недружественных» платежных систем решаются заменой их российским или китайским аналогом.
«Есть проблемы с переводами денег. Но студенты, которые столкнулись с невозможностью получить деньги по тем платежным системам, которые у них были до введения новых антироссийских санкций, открывают карты систем UnionPay или «Мир». Сейчас глобальных проблем в этом в субъектах Центрального федерального округа, в частности во Владимирской области, нет. Хотя у нас обучается около тысячи студентов. Банки решают все вопросы. При этом, как правило, многие студенты, которые приехали учиться в Россию еще достаточно в юном возрасте, обладают банковской картой родителей. У таких студентов вообще не возникает никаких проблем, потому что с банковской карты из другой страны есть возможность снимать денежные средства», - объяснил он.
При этом Сипягин подтвердил, что в случае необходимости иностранным студентам в России оказывается помощь по выезду из страны или въезду в нее.
«Сейчас есть определенные проблемы с авиасообщением. Я не думаю, что многие студенты, которые в настоящий момент находятся в России, горят желанием срочно выехать в свою страну, чтобы повидать родителей. Тем более, сейчас идет полноценный учебный процесс, и если каникулы есть, то они краткосрочные. Сейчас в России обучается около 300 тысяч иностранных студентов. Масштабной проблемы нет, поэтому пока в Госдуме этот вопрос не поднимают. Если проблемы с иностранными студентами возникнут во многих вузах нашей страны, то, конечно, мы будем поднимать этот вопрос», - отметил он.
Сипягин также рассказал, что для студентов из России, которые учились за рубежом и были отчислены из-за санкций, хватит места в российских вузах.
«Возвращение российских студентов контролируется на уровне министерства образования. Им не только помогают вернуться в РФ, но и продолжить обучение в тех вузах, которые по профилю и технологиям образования подходят тем, которые они получали в других странах. У нас есть резерв дополнительных бюджетных мест в связи с определенным оттоком или перегруппировкой иностранных студентов, которые обучались в России. Поэтому бюджетных мест для тех вернувшихся россиян, которые заграницей учились бесплатно – хватит. Но доля российских студентов, учившихся за рубежом, очень минимальная. В основном это были те люди, которые учились платно. У них проблем не возникнет: качество образования высокое, вузов на любой вкус и цвет у нас в стране хватает», - заключил Сипягин.
Ранее в ректорате Российского университета дружбы народов (РУДН) Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказали, что для иностранных студентов предоставляют разные меры поддержки: материальную помощь, талоны на питание, отсрочки на оплату обучение и другие.
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