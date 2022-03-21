«Большой проблемы нет»: Депутат рассказал, как иностранным студентам помогают в России

«Есть проблемы с переводами денег. Но студенты, которые столкнулись с невозможностью получить деньги по тем платежным системам, которые у них были до введения новых антироссийских санкций, открывают карты систем UnionPay или «Мир». Сейчас глобальных проблем в этом в субъектах Центрального федерального округа, в частности во Владимирской области, нет. Хотя у нас обучается около тысячи студентов. Банки решают все вопросы. При этом, как правило, многие студенты, которые приехали учиться в Россию еще достаточно в юном возрасте, обладают банковской картой родителей. У таких студентов вообще не возникает никаких проблем, потому что с банковской карты из другой страны есть возможность снимать денежные средства», - объяснил он.

При этом Сипягин подтвердил, что в случае необходимости иностранным студентам в России оказывается помощь по выезду из страны или въезду в нее.