«Жесточайшая битва»: Какие фильмы принесут кинотеатрам миллиарды в Новый год
Алексей Воронков заявил НСН, что в этом году в новогодние каникулы будут не только семейные и детские фильмы.
Есть шанс, что сборы кинопроката превысят 10 миллиардов рублей в новогодние каникулы, так как в этом году за внимание зрителей будут бороться сразу четыре-пять картин, а контента хватит и взрослой аудитории, заявил НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.
Кассовые сборы российского кинопроката в новогодние праздники могут составить около 10 млрд рублей, сохранившись на уровне прошлого года. Таким мнением поделилась с ТАСС генеральный директор сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова. Воронков объяснил, что такие сборы вполне устроят отрасль, но они могут и превысить значения прошлого года.
«Прогноз вполне реалистичный, возможно, будет чуть больше прошлого года, потому что в этом году появляются взрослые фильмы. В прошлом году на праздниках мы видели подборку детского и семейного кино. В этом году выходит, например, фильм «Баста», который встанет на ночной эфир. В прошлом году была проблема, что утром, днем и вечером залы были полные, так как была семейная аудитория, а поздние сеансы заполнялись на 10-12%, что нонсенс для Нового года. Поэтому в этот раз ждем сборы чуть выше. Гневить Бога нельзя, 10 миллиардов – это хорошая история. Если будет 12 или 14 – это будет прекрасное чудо. Новогодняя битва так и называется, потому что продюсеры бьются за место в прокате, праздники увеличивают спрос в три или четыре раза. Поэтому последние три года в Новый год не хватает эфирного времени, чтобы поставить все картины», - объяснил он.
В этом году ожидается самая «жесточайшая» новогодняя битва, отметил Воронков.
«Мы понимаем, что «Чебурашка 3» - это якорная картина, будет «Волшебник Изумрудного города», «Зима в Простоквашино». Это франшизы, которые однозначно соберут, у них уже есть своя фанатская аудитория. Из нового выходит «Умка», выходит «Старик Хоттабыч», что тоже считаем довольно сильным проектом. В этом году мы имеем как минимум четыре-пять флагманских проектов, которые будут бороться между собой. Сегодня себестоимость одного киносеанса в России составляет примерно пять тысяч рублей. Чтобы эта история окупалась, месячные обороты кинотеатров должны быть на уровне пяти миллиардов рублей. Поэтому 10 миллиардов в январе – это уже хорошая история, но январь всегда зарабатывает на лето. В 2027 году крупных премьер на лето пока не планируется. Январь должен заработать финансовую подушку для кинотеатров на следующий год», - добавил он.
1 января 2027 года грядет новогодняя кинобитва с участием продолжения «Волшебника Изумрудного города», «Хоттабыча» и «Чебурашки 3».
Напомним, что семейная комедия Дмитрия Дьяченко «Чебурашка 2» возглавила рейтинг лучших российских фильмов 2026 года. Об этом сообщил Аналитический центр ВЦИОМ.
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