Газманов заявил о готовности уйти с телеэкранов ради молодых артистов
Народный артист РФ Олег Газманов в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что готов уступить своё место на телеэкранах молодым артистам.
Он отметил, что в интернете появляется много новых интересных исполнителей и песен, однако на телевидении из года в год показывают одних и тех же артистов. Из-за этого складывается ощущение, что музыкальные редакторы и зрители живут в разных мирах.
«Надо вытаскивать смелее таланты. Нас уже задвигать... Хватит... Уже отпускайте меня на пенсию,» — сказал 75-летний певец.
Газманов указал, что речь идёт именно о телеэфире, а за большую сцену молодым нужно бороться и работать лучше, чем он.
Ранее заслуженный артист РФ Сергей Пенкин, отметивший в 2026 году своё 65-летие, признался, что лишиться сцены и привычного насыщенного ритма означало бы для него невыносимую скуку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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