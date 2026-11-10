Газманов заявил о готовности уйти с телеэкранов ради молодых артистов

Он отметил, что в интернете появляется много новых интересных исполнителей и песен, однако на телевидении из года в год показывают одних и тех же артистов. Из-за этого складывается ощущение, что музыкальные редакторы и зрители живут в разных мирах.

«Надо вытаскивать смелее таланты. Нас уже задвигать... Хватит... Уже отпускайте меня на пенсию,» — сказал 75-летний певец.

Газманов указал, что речь идёт именно о телеэфире, а за большую сцену молодым нужно бороться и работать лучше, чем он.

Ранее заслуженный артист РФ Сергей Пенкин, отметивший в 2026 году своё 65-летие, признался, что лишиться сцены и привычного насыщенного ритма означало бы для него невыносимую скуку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

