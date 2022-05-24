Фальков: Россия разработает свою собственную систему высшего образования

Глава министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил в интервью газете «Коммерсантъ», что Россия разработает свою собственную систему высшего образования, в основе которой будут лежать интересы национальной экономики и возможности студентов.

По его словам, к Болонской системе теперь нужно относиться как к прожитому этапу.