Фальков: Россия разработает свою собственную систему высшего образования

Глава министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил в интервью газете «Коммерсантъ», что Россия разработает свою собственную систему высшего образования, в основе которой будут лежать интересы национальной экономики и возможности студентов.

По его словам, к Болонской системе теперь нужно относиться как к прожитому этапу.

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Ранее глава партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Болонский процесс в виде бакалавриата и магистратуры с одной стороны и ЕГЭ в виде тестирования знаний нанесли огромный урон российскому образованию.

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Штукина
ТЕГИ:РоссияСтудентыВысшее ОбразованиеМинобрнауки
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