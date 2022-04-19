Кравцов: с 1 сентября в российских школах начнут исполнять гимн РФ

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября следующего учебного года в российских школах будут исполнять гимн России, сообщает ТАСС.

Школы Владимирской области будут начинать день с подъема флага под гимн России РФ

Выступая на первом историческом форуме «Сила - в правде!» он отметил, что в новом учебном году в учебных заведениях также будет проходить церемония поднятия государственного флага.

«Уже с 1 сентября следующего учебного года уже в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и поднятие государственного флага», - уточнил Кравцов.

Ранее помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что в российских школах следует ввести практику воспевания государственных символов.

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ФОТО: РИА Новости
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