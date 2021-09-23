«Теряем творческие личности». Шолохов поспорил с Рособрнадзором о ЕГЭ

Шолохов отметил, что, на его взгляд, качество образования в России снизилось.

«Потому что ЕГЭ – это система тестирования по принципу выбора из готовых ответов, система подготовки без развития языковых навыков, в конце концов. Слава Богу, что несколько лет назад президент по нашему обращению совета по культуре вернул сочинения в школы. Я уверен, что наша традиционная система образования была уж точно не хуже Болонской. Более того, её у нас позаимствовал ряд стран, например, Финляндия. А мы в этот момент, решив, что всё, что у нас было, было плохо, искали, чем бы это заменить. Также я не могу согласиться с утверждением о том, что результат ЕГЭ более показательный. С тем, что психологическая нагрузка на учащихся меньше, чем на традиционном экзамене. И тем более не могу согласиться с тем невероятным числом каких-то тестирований и проверок, изыманием всего и вся на входе. Я не думаю, что это меньший моральный урон для людей, которые идут на этот экзамен. Одним словом, я не вижу никаких преимуществ, но зато я чётко вижу, что мы на этом этапе просто теряем творческие личности», - резюмировал первый зампред комитета Госдумы VII созыва по культуре.

Между тем, в конце мая Александр Шолохов заявлял, что пришло время вернуться к системе образования, которая зарождалась еще при Ломоносове, чтобы защищать свои взгляды, а не становится «придатком». Так в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он поддержал призыв вице-спикера Госдумы Петра Толстого пересмотреть подход к образованию и отменить ЕГЭ.

