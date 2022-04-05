Сначала считать, потом - говорить: В Совфеде призвали Милонова не тормозить прогресс
Сенатор Лилия Гумерова в эфире НСН не согласилась с депутатом Госдумы Виталием Милоновым в том, что обучение некоторым профессиям в России необходимо убрать из высшего образования.
России нужны разные специалисты, поэтому просто так исключать из образовательной программы подготовку новым профессиям - нельзя. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил исключить из программ высшего образования некоторые «новомодные» профессии. По его словам, части специальностей, связанных с социальными сетями или узкими продажами, следует обучать в рамках курсов. Гумерова считает, что в развивающемся обществе нужно подготавливать разных специалистов, необходимых стране, а не ограничиваться только некоторыми профессиями.
«Мы никакими средствами не остановим прогресс. Естественно, если на рынке труда будут востребованы специалисты по социальной рекламе и социальным сетям, то такое образование нужно. Мы, наоборот, хотим навести порядок, обучить культуре. Но должны быть правильные программы подготовки, чтобы люди выпускались с высоким уровнем компетенции. Десятилетиями тратились огромные деньги на то, чтобы заходить в умы и сердца наших ребят. Поэтому высококвалифицированные специалисты будут востребованы. Но в зависимости от направления и уровня задач их подготовки учебные заведения будут отличаться: где-то это будут колледжи, где-то – высшее образование. Но не совсем целесообразно запретить готовить востребованных специалистов, тем более сейчас мы уже недорабатываем в этом направлении, и государство тратит огромные силы, чтобы ликвидировать эти проблемы», - подчеркнула она.
Сенатор отметила, что невозможно отказаться от каких-либо профессий, не оценив ущерба для рынка.
«То, каким профессиям не следует обучать в университетах, нужно обсуждать на соответствующих экспертных площадках. В зависимости от потребностей экономики страны, а не от того, кому что придет в голову. Если сегодня для экономики нужны инженеры, врачи, специалисты в области IT-технологий, мы должны их готовить. Если завтра понадобится их снабдить дополнительными компетенциями, возможно, они будут по-другому называться – нужно будет подготавливать. Но сейчас сказать: "Вот эти профессии нам нужны, а эти нет", - это только через обсуждение, анализ и экономические выкладки. Тут должен быть профессиональный взвешенный подход», - заключила Гумерова.
Ранее президент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что переход России на Болонскую систему образования себя оправдал, дипломы воспринимались на Западе, потому что бакалавриат и магистратура есть в большинстве стран мира. В связи с этим, считает он, если отменить систему, страна полностью закроется от мира.
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