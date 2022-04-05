Сначала считать, потом - говорить: В Совфеде призвали Милонова не тормозить прогресс

России нужны разные специалисты, поэтому просто так исключать из образовательной программы подготовку новым профессиям - нельзя. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил исключить из программ высшего образования некоторые «новомодные» профессии. По его словам, части специальностей, связанных с социальными сетями или узкими продажами, следует обучать в рамках курсов. Гумерова считает, что в развивающемся обществе нужно подготавливать разных специалистов, необходимых стране, а не ограничиваться только некоторыми профессиями.