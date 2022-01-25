«(Не)Вменяемые цифры»: Профессор усомнилась в возможности прожить на стипендию в России

По словам профессора Елены Варшавской, современные студенты чаще всего работают не для получения денег, а для приобретения опыта. 


В России необходимо повышать стипендии, но для этого нет возможности, поэтому студентов обычно обеспечивают их родители. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская.

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Ранее банк «Открытие» провел опрос, согласно результатам которого, половина россиян считает, что в нашей стране современному студенту для нормальной жизни необходим ежемесячный доход в размере 15-30 тысяч рублей. Почти каждый пятый гражданин отмечает, что достаточным является доход в 30-45 тысяч рублей. При этом, по словам Варшавской, «необязательно, чтобы студент работал».

«Есть еще родители, которые могут обеспечить такой доход. Конечно, современный студент не может прожить на ту стипендию, которую ему платит государство. В опросе представлена вменяемая цифра, которая соответствует уровню ниже, чем средняя заработная плата по стране. Как студенты решают эту проблему? С помощью поддержки семьи, или они очень часто работают. Я думаю, что сегодня в России существует необходимость того, чтобы повысить стипендии, но возможность – навряд ли», - рассказала она.

При этом профессор отметила, что «современные студенты чаще всего работают не только ради денег».

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«Они работают ради накопления опыта. Для того, чтобы, представ перед работодателем после получения образования, они уже были людьми, у которых есть соответствующая строчка в трудовой книжке», - заключила Варшавская.

Ранее экономист, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени Ломоносова Максим Чирков в пресс-центре НСН заявил, что большинство российских ведомств готовы к введению продуктовых карточек, так как в государстве для этого существуют все инструменты.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Уткин
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