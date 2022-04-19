«Последний царь?» Историк рассказал, кем считают студенты Ленина, Суворова и Кутузова

Первокурсники, приходящие в российские вузы, не знают Владимира Ленина, Георгия Жукова и полководцев Великой Отечественной войны, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» историк РАН, доктор исторических наук Владимир Лавров.

Ранее были обнародованы результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым почти треть россиян (29%) считает, что Владимира Ленина через 40-50 лет будут вспоминать только историки.