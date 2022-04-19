«Последний царь?» Историк рассказал, кем считают студенты Ленина, Суворова и Кутузова
Первокурсники называют Ленина царем, а Кутузова с Суворовым – полководцами Второй мировой, сказал в эфире НСН Владимир Лавров.
Первокурсники, приходящие в российские вузы, не знают Владимира Ленина, Георгия Жукова и полководцев Великой Отечественной войны, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» историк РАН, доктор исторических наук Владимир Лавров.
Ранее были обнародованы результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым почти треть россиян (29%) считает, что Владимира Ленина через 40-50 лет будут вспоминать только историки.
«Уже сейчас многие не знают, кто такой Ленин. Мне, например, приходится слышать от первокурсников, пришедших только что из школы, что это последний русский царь. Когда была Октябрьская революция, они не знают, а когда я учился, об этом знал каждый двоечник. Мы находимся накануне 9 мая, а студенты светского вуза не могут мне назвать ни одного полководца. Иногда я сталкивался с тем, что мне называли Суворова и Кутузова. Опять же, в советское время любой двоечник мог назвать хотя бы Жукова», - сказал Лавров.
По его словам, причины такой ситуации в «погроме» преподавания истории в России.
«Это связно и со временем, и с многократным сокращением преподавания истории – в школах в два раза, в вузах примерно в четыре раза, есть факультеты, где вообще историю не проходят. Даже в духовных семинариях сократили преподавание истории России в шесть раз. Вот причины такого "незнайства", с которым приходится сталкиваться постоянно. Если я в вузе имел на всю Великую Отечественную войну одну лекцию, ну что тут можно успеть? Чтобы запомнились люди, надо рассказать, какой характер, как они себя вели в той или иной ситуации, почему так, а не иначе. На это просто нет времени. В реальности имеет место погром преподавания истории в России», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее во вторник глава Минпросвещения Сергей Кравцов объявил, что что «историческое образование начнется в школах с первого класса».
Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин сказал «Радиоточке НСН» в этой связи, что у него «нет уверенности насчет первого класса», а идея Кравцова нуждается в «апробации».
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