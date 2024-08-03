Арест, компаньон и дома: Сенатора Савельева арестовали за подготовку убийства

АРЕСТ, СИЗО И УБИЙСТВО

Накануне Басманный суд Москвы на два месяца арестовал сенатора Дмитрия Савельева, обвиняемого в попытке организации убийства компаньона. Чиновника отправили в СИЗО. По данным РИА Новостей, арест продлится до 2 октября.

Заседание суда состоялось 2 августа и прошло в закрытом режиме. Савельев свою вину не признал и назвал это дело сфабрикованным и необоснованным. Адвокат Татьяна Лупандина сообщила изданию, что защита Савельева намерена обжаловать такое решение суда. По ее словам, оно вынесено с нарушением уголовно-процессуального кодекса.

Сенатора задержали 2 августа сразу после заседания Совета Федерации РФ. Сначала он попытался покинуть зал, однако у него не удалось это сделать. После обращения генпрокурора России Игоря Краснова Совет Федерации лишил сенатора неприкосновенности из-за его возможной причастности к организации убийства, передает RT.