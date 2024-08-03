Арест, компаньон и дома: Сенатора Савельева арестовали за подготовку убийства
Чиновника Дмитрия Савельева задержали сразу после заседания Совета Федерации.
Сенатора Дмитрия Савельева обвиняют в подготовке убийства компаньона, который задолжал ему денег. Политик свою вину не признает. Предположительно, на подготовку преступления могли уйти сотни тысяч долларов. В то же время журналисты выяснили, что в собственности у чиновника и его семьи множество объектов элитной недвижимости и дорогих авто.
АРЕСТ, СИЗО И УБИЙСТВО
Накануне Басманный суд Москвы на два месяца арестовал сенатора Дмитрия Савельева, обвиняемого в попытке организации убийства компаньона. Чиновника отправили в СИЗО. По данным РИА Новостей, арест продлится до 2 октября.
Заседание суда состоялось 2 августа и прошло в закрытом режиме. Савельев свою вину не признал и назвал это дело сфабрикованным и необоснованным. Адвокат Татьяна Лупандина сообщила изданию, что защита Савельева намерена обжаловать такое решение суда. По ее словам, оно вынесено с нарушением уголовно-процессуального кодекса.
Сенатора задержали 2 августа сразу после заседания Совета Федерации РФ. Сначала он попытался покинуть зал, однако у него не удалось это сделать. После обращения генпрокурора России Игоря Краснова Совет Федерации лишил сенатора неприкосновенности из-за его возможной причастности к организации убийства, передает RT.
Следственный комитет возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ об организации приготовления к убийству. Савельеву грозит до 20 лет лишения свободы.
По версии следствия, сенатор приказал организовать убийство предпринимателя Сергея Ионова, к которому у него имелась личная неприязнь. В связи с этим один из его знакомых начал поиски исполнителя. Следователи узнали о подготовке преступления и инсценировали его, в результате чего им удалось получить информацию о планируемом убийстве. Савельев даже якобы успел передать соучастнику обещанный за совершение преступления гонорар.
Дмитрий Савельев является членом комитета Совета Федерации России по экономической политике и сенатором от правительства Тульской области. Чиновник был наделен полномочиями в октябре 2016 года. До этого он был депутатом Госдумы шестого созыва, сообщают «Известия». Он также возглавлял компанию «Транснефть».
УБИЙСТВО ИЗ-ЗА ДОЛГА?
Как сообщил Telegram-канал «112», предположительно сенатор собирался убить своего компаньона Сергея Ионова из-за вложений в ООО «Оптомониторинг». Это действующая компания, зарегистрированная в 2003 году. Она занимается научными исследованиями и разработкой в области естественных и технических наук, производством электронных печатных плат, компьютеров, периферийного оборудования, а также навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических аппаратов.
По данным источника, Ионов являлся учредителем ООО «Оптомониторинг» по производству инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации, а сам Савельев — бенефициаром. Он якобы отправлял Ионову деньги на развитие бизнеса из своих источников, но позже стало известно, что не вся направляемая сумма шла по назначению. В итоге недостача составила 1,6 млн рублей.
В связи с этим бывший в то время гендиректором «Оптомониторинга» Андрей Андриановский полтора года судился с Ионовым. После всех пересмотров и кассаций последнего приговорили к 2,5 годам колонии общего режима за растрату. Но, по версии правоохранителей, Савельев, даже несмотря на то, что его компаньон уже получил заслуженное наказание, все равно решил убить его в СИЗО за махинации с деньгами.
По данным следствия, преступление произошло летом 2023 года в Москве. Предположительно, на организацию убийства Ионова Савельев потратил $100 тысяч.
В качестве улик следствие обнаружило документы об обмене 10 млн рублей на доллары, который осуществлял личный помощник Савельева. А также аудиозаписи встреч сенатора с исполнителем убийства, переписки в мессенджере и иные материалы.
ЛОНДОН, ДОМА, ДОХОДЫ И АВТО
В коттедже сенатора Савельева в Одинцовском районе прошли обыски. После задержания его сначала привезли туда, а уже потом доставили на допрос. В доме так же находились жена Савельева Ольга и его сыновья.
Согласно данным из налоговой декларации Савельева за 2021 год, его доход составил 178 млн рублей. При этом его жена Ольга за тот же период заработала около 61 млн рублей. Более того, в документе указано, что в пользовании чиновника и его семьи был дом площадью 489 квадратных метров, расположенный в элитном районе Лондоне. По сообщениям «Известий», Савельев задекларировал еще два дома в России площадью 1,3 тысяч и 258 квадратов, а также шесть земельных участков общей площадью более 156 тысяч квадратных метров, баню и гараж.
Супруга Савельева Ольга часто публиковала в своих социальных сетях роскошную жизнь. В том числе, она, например, делилась кадрами с сумкой Birkin, стоимость которой достигает 1 млн. рублей. Женщина также выкладывала светский досуг детей, которых у супругов пятеро.
Известно, что Ольга передвигается на автомобиле марки Bentley. Она даже показывала в соцсетях своим подписчикам, как удобно чемодан Prada вмещается в багажник такой машины. До этого, в 2021 году, на Ольге числился автомобиль марки Range Rover. На нее также оформлен один мотоцикл. Женщина предпочитает марку Harley-Davidson.
А вот сам Дмитрий Савельев поддерживает отечественного производителя. Согласно декларации, он является счастливым обладателем «пятерки».
Ранее RT сообщил, что генеральный прокурор России Игорь Краснов считает Дмитрия Савельева причастным к организации убийства.
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