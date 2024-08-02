Защита сенатора Савельева обжалует его арест по делу об организации приготовления убийства

Защита сенатора Дмитрия Савельва намерена обжаловать его арест по делу об организации подготовки убийства. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила адвокат Татьяна Лупандина.

Она добавила, что защита планирует обжаловать постановление, так как считает, что оно было вынесено с нарушением уголовно-процессуального кодекса.