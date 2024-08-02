Защита сенатора Савельева обжалует его арест по делу об организации приготовления убийства

Защита сенатора Дмитрия Савельва намерена обжаловать его арест по делу об организации подготовки убийства. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила адвокат Татьяна Лупандина.

Она добавила, что защита планирует обжаловать постановление, так как считает, что оно было вынесено с нарушением уголовно-процессуального кодекса.

Суд арестовал сенатора Дмитрия Савельева на два месяца

В пятницу Басманный суд Москвы решил арестовать сенатора Дмитрия Савельева до 2 октября по обвинению в подготовке убийства. Заседание было проведено в закрытом режиме по требованию следователя.

Сенатор Савельев был задержан 2 августа после заседания Совета Федерации. Его подозревают в организации убийства предпринимателя Ионова. СК возбудил уголовное дело по статьям об организации приготовления к убийству. Савельев считает обвинения сфабрикованными и необоснованными, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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