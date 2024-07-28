«Заслужил — отвечай!»: Сына миллиардера Бажаева задержали за драку с полицейским

23-летний Тимур Бажаев попытался проникнуть на территорию «Лужников» через служебный вход без досмотра, в связи с чем сотрудники полиции сделали ему замечание. 


Накануне сын известного российского миллиардера Мусы Бажаева Тимур напал на сотрудника полиции в центре Москвы. Хулигана удалось задержать. Полицейские и некоторые политики надеются на то, что он не сможет избежать наказания. Однако папа «золотого мальчика» не до конца верит в его виновность, даже несмотря на то, что инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Хинштейн: МВД взяло под контроль дело о нападении на полицейского со стороны сына миллионера

РАСПУСТИЛ РУКИ

23-летний сын миллиардера Тимур Бажаев был задержан вечером 27 июля за драку с сотрудником полиции. Инцидент произошел недалеко от стадиона «Лужники». Молодой человек нарушил общественный порядок, после чего правоохранители попытались его успокоить, но он напал на них.

В результате Бажаева-младшего задержали. В Следственном комитете Москвы уже возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Молодому человеку назначили процедуру медицинского освидетельствования, после чего суд должен избрать правонарушителю меру пресечения. Руководство МВД уже взяло это дело под личный контроль, в связи с активными попытками повлиять на ход разбирательств.

«По версии следствия, 27 июля Тимур Бажаев, находясь вблизи комплекса "Лужники", нарушая общественный порядок, вступил в конфликт с сотрудником полиции, в ходе которого применил насилие в отношении представителя власти», — говорится в Telegram-канале Главного следственного управления СК РФ по Москве.

В Самаре подросток напал с ножом на девочку

Отмечается, что с подозреваемым проводят следственные действия, и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по ст. 318 УК РФ.

По информации депутата Госдумы Александра Хинштейна, сын миллиардера вступил в драку с начальником отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы, полковником Александром Махониным. Очевидцы рассказали, что конфликт между «золотым мальчиком» и сотрудниками полиции произошел, когда Бажаев-младший попытался пройти на территорию Лужников со стороны Лужнецкой набережной через служебную калитку.

По словам Хинштейна, в тот день в «Лужниках» готовилось массовое мероприятие на более чем 70 тысяч зрителей, поэтому режим безопасности на территории арены был усилен. Чиновник добавил, что полковник МВД Махонин находился за забором, на территории «Лужников» и предложил «золотому мальчику» пройти через обычный вход с досмотром. Однако Бажаев-младший перелез через забор, ударил полицейского в лицо, попытался затеять драку, но его задержали и доставили в отдел полиции на территории комплекса.

На Кубани возбудили дело после драки в Кореновске и нападения на полицейского

Политик считает, что попадание этой ситуации на видео, а также четкая позиция силовиков не даст возможности Бажаеву-младшему уйти от ответственности.

«Я нисколько не злорадствую, тем более, что лично знаком с Мусой Бажаевым. Однако, каким бы уважаемым человеком не был отец, это не дает право сыну средь бела дня бить полковника полиции в центре Москвы. Заслужил — отвечай!», - написал Хинштейна в своем Telegram-канале.

РЕАКЦИЯ ПАПЫ

Однако, даже несмотря на попадание инцидента на камеры видеонаблюдения в Москве, сам российский миллиардер Муса Бажаев сомневается в виновности своего сына Тимура в нападении на полицейского.

Получивший камнем по голове депутат Матвеев считает, что легко отделался

«Я не думаю, что мой сын мог совершить какие-то неправильные асоциальные действия. Я думаю, что все будет нормально. Если мой сын виноват и где-то замешан, то будет отвечать, а если этого нет — значит, нет», - сказал он в интервью «Известиям», добавив, что не собирается «особо бороться».

Муса Бажаев является президентом и совладельцем концерна «Группа Альянс». Компания занимается строительством и нефтяным бизнесом. Бажаев также входит в Совет директоров группы компаний «Русская платина» и занимает там должность председателя.

Сам миллиардер называет эту компанию «своим личным проектом». Она занимает ведущее место в разработке нескольких месторождений цветных металлов. В числе активов организации также находятся крупнейшие в мире месторождения россыпной платины Кондер в Хабаровском крае, Черногорское месторождение возле Норильска и южная часть месторождения «Норильск-1».

ФСБ задержала в Каспийске трех местных жителей, планировавших совершить теракты

В 2020 году Муса Бажаев занял 139-е место в рейтинге самых богатых людей России по версии Forbes.

В начале июля в Москве возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего сына миллионера Андрея Ломакина, который без прав сел за руль дорого авто и чуть не сбил журналиста «Рен ТВ» Михаила Емелина. В этот момент корреспондент делал репортаж о группе «золотой молодежи», которая бесчинствует на дорогах, терроризирует соседей и демонстрирует в своих социальных сетях оружие.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваЛужникиМиллиардерыПолицияДрака

Горячие новости

Все новости

партнеры