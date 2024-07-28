«Заслужил — отвечай!»: Сына миллиардера Бажаева задержали за драку с полицейским

РАСПУСТИЛ РУКИ

23-летний сын миллиардера Тимур Бажаев был задержан вечером 27 июля за драку с сотрудником полиции. Инцидент произошел недалеко от стадиона «Лужники». Молодой человек нарушил общественный порядок, после чего правоохранители попытались его успокоить, но он напал на них.

В результате Бажаева-младшего задержали. В Следственном комитете Москвы уже возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Молодому человеку назначили процедуру медицинского освидетельствования, после чего суд должен избрать правонарушителю меру пресечения. Руководство МВД уже взяло это дело под личный контроль, в связи с активными попытками повлиять на ход разбирательств.

«По версии следствия, 27 июля Тимур Бажаев, находясь вблизи комплекса "Лужники", нарушая общественный порядок, вступил в конфликт с сотрудником полиции, в ходе которого применил насилие в отношении представителя власти», — говорится в Telegram-канале Главного следственного управления СК РФ по Москве.